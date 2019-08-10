ضبط كميات من الأسلحة شرق السودان قبل تهريبها إلى إثيوبيا

الخرطوم /أ ش أ/

تمكن جهاز المخابرات العامة فى السودان من ضبط كميات من الأسلحة فى ولاية "القضاريف" - شرق السودان - كانت معدة لتهريبها إلى إثيوبيا.

وذكرت وكالة السودان للأنباء ، أن تلك الأسلحة عبارة عن ٥٣ بندقية "كلاشنكوف" و 41 خزنة، كانت مُخبأة فى خزان وقود.

ومن جانبه ، أشاد والى القضارف "المكلف " اللواء الركن نصر الدين عبد القيوم ، بالجهود التى أفضت لضبط هذه الكمية من الأسلحة، داعيا إلى الحرص على مراقبة الحدود بين الولاية وإثيوبيا.

وصرح العميد بكرى أبوالزاكى ، مدير جهاز المخابرات العامة بولاية "القضاريف " بالإنابة ، بأن العملية تمت بالتنسيق مع رئاسة جهاز المخابرات المركزي، مؤكدا الالتزام بالحفاظ على الأمن القومى ، وأمن الحدود بصفة خاصة.