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صور.. منطقة البغدادي الصناعية بالأقصر تواصل التجهيز لافتتاح المصانع قريباً

السبت، 10 أغسطس 2019 12:38 م
صور.. منطقة البغدادي الصناعية بالأقصر تواصل التجهيز لافتتاح المصانع قريباً استعدادات افتتاح مصنع بمنطقة البغدادي
الأقصر – أحمد مرعى

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واصل أصحاب المصانع بمنطقة البغدادي الصناعية بمحافظة الأقصر، أعمالهم في تجهيز المصانع لخدمة الصناعة بالأقصر مع اقتراب افتتاحها خلال الفترة المقبلة، حيث استقبلت المصانع قبل ساعات من عيد الأضحى المبارك عدد من المعدات الثقيلة والأجهزة الضخمة التي تدعم المصانع التي شارفت علي الانتهاء لتستعد الأقصر لدخول عالم الصناعة خلال الفترة المقبلة.

 

وفي نفس السياق كان قد إستقبل المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، خلال الفترة الماضية، المهندس مجدي غازي رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، لمناقشة آخر المستجدات والأعمال الإنشائية الجارية في المنطقة الصناعية بالبغدادي والمجمع الصناعي بالأقصر، وتناول الإجتماع بين المحافظ ورئيس هيئة التنمية الصناعية، استعراض الأعمال الجارية لتجهيز البنية الأساسية في المنطقة الصناعية بالبغدادي والمجمع الصناعي في قطاعات المياه والصرف الصحي والكهرباء والاتصالات والطرق، حيث أكد رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية المهندس مجدي غازي، بأنه تم دعم المنطقة الصناعية بالبغدادي والمجمع الصناعي بمبلغ 53 مليون جنيه لأعمال المرافق.

 

وعقب الاجتماع توجه رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية المهندس مجدي غازي، برفقة سكرتير عام محافظة الأقصر اللواء هشام شادي، إلى موقع المنطقة الصناعية بالبغدادي والمجمع الصناعي، لمتابعة موقف المنطقة على الطبيعة، وذلك برفقة عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، حيث التقى مع عدد من مستثمري المنطقة الصناعية بالبغدادي خلال الجولة، واستمع إلى مشاكلهم، ووعدهم بحل وتيسير المشاكل والعوائق التي تواجههم.

 

 
منطقة البغدادي الصناعية بالأقصر تواصل التجهيز بإستقبال المعدات الثقيلة لإفتتاح المصانع قريباً (1)
 
 
منطقة البغدادي الصناعية بالأقصر تواصل التجهيز بإستقبال المعدات الثقيلة لإفتتاح المصانع قريباً (2)
 
 
 
منطقة البغدادي الصناعية بالأقصر تواصل التجهيز بإستقبال المعدات الثقيلة لإفتتاح المصانع قريباً (3)
 
 
 
منطقة البغدادي الصناعية بالأقصر تواصل التجهيز بإستقبال المعدات الثقيلة لإفتتاح المصانع قريباً (4)
 
 
منطقة البغدادي الصناعية بالأقصر تواصل التجهيز بإستقبال المعدات الثقيلة لإفتتاح المصانع قريباً (5)
 
 
منطقة البغدادي الصناعية بالأقصر تواصل التجهيز بإستقبال المعدات الثقيلة لإفتتاح المصانع قريباً (6)
 
 
 
منطقة البغدادي الصناعية بالأقصر تواصل التجهيز بإستقبال المعدات الثقيلة لإفتتاح المصانع قريباً (8)
 
 

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