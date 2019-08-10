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صور.. محافظ الدقهلية فى جولة مفاجئة على منافذ بيع السلع واللحوم بالمنصورة

السبت، 10 أغسطس 2019 01:41 ص
صور.. محافظ الدقهلية فى جولة مفاجئة على منافذ بيع السلع واللحوم بالمنصورة محافظ الدقهلية فى جولة مفاجئة على منافذ بيع السلع
الدقهلية - فريق المحافظات

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قام الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، اليوم الجمعة في جولة مفاجئة بالمرور على منافذ بيع السلع الغذائية واللحوم والاسماك والخضروات بالمنصورة للاطمئنان على جودة المعروضات وصلاحيتها للتداول وملائمة الأسعار استعدادا لعيد الأضحى. 

وتفقد محافظ الدقهلية عددا من منافذ بيع الخضروات والفاكهة بشوارع المنصورة منها "قناة السويس والجيش والترعة " وتحدث مع المواطنين حول أسعار الخضراوات مشددا على أصحاب المنافذ بالالتزام بالبيع بأسعار تقل عن أسعار السوق بنسبة لا تقل عن 20% .
 
كما تفقد محافظ الدقهلية منافذ بيع اللحوم للتأكد من سلامة وجودة المعروضات وشدد على الالتزام بالتسعيرة للحوم الحمراء بدون نسبة دهون 75 جنيه واللحوم بنسبة دهون 70 جنيه ،وشدد محافظ الدقهلية على مسئولي الطب البيطري باستمرار حملات التفتيش على منافذ اللحوم والأسماك للتاكد من سلامة المعروض وصلاحيته للاستهلاك. 
 
وتفقد شاروبيم عددا من شوارع المنصورة للاطمئنان على الحركة المرورية ومستوى النظافة بالشوارع وطلب من مسئولي إدارة المرور برفع السيارات القديمة الموجودة على جانبي شارع الترعة وغيره من الشوارع. 
 
كما طلب محافظ الدقهلية من مسئولي إدارة المرافق برفع كافة الاشغالات وازالة التعديات على الشارع لتيسير حركة السير للمواطنين والسيارات في مختلف شوارع المدينة. 
 
وشدد شاروبيم على رئيسي حي شرق وغرب المنصورة بتكثيف أعمال النظافة ورفع القمامة اليومية ومتابعة الحدائق والمتنزهات العامة ونظافتها لاستقبال المواطنين خلال إجازة العيد .
 
محافظ الدقهلية فى جولة مفاجئة على منافذ بيع السلع (1)
محافظ الدقهلية فى جولة مفاجئة على منافذ بيع السلع 
محافظ الدقهلية فى جولة مفاجئة على منافذ بيع السلع (2)
محافظ الدقهلية فى جولة مفاجئة على منافذ بيع السلع 
محافظ الدقهلية فى جولة مفاجئة على منافذ بيع السلع (3)
محافظ الدقهلية فى جولة مفاجئة على منافذ بيع السلع 
محافظ الدقهلية فى جولة مفاجئة على منافذ بيع السلع (4)
محافظ الدقهلية فى جولة مفاجئة على منافذ بيع السلع 
محافظ الدقهلية فى جولة مفاجئة على منافذ بيع السلع (5)
محافظ الدقهلية فى جولة مفاجئة على منافذ بيع السلع
محافظ الدقهلية فى جولة مفاجئة على منافذ بيع السلع (6)
محافظ الدقهلية فى جولة مفاجئة على منافذ بيع السلع 
 

الدقهلية

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محافظ الدقهلية

منافذ بيع اللحوم

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