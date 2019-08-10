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صور.. كنائس الشرقية تهنئ المحافظ بعيد الأضحى

السبت، 10 أغسطس 2019 04:57 م
صور.. كنائس الشرقية تهنئ المحافظ بعيد الأضحى كنائس الشرقية تهنئ المحافظ بعيد الأضحى
الشرقية - إيمان مهنى

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استقبل الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، نيافة الأنبا تيموثاؤس أسف الزقازيق ومنيا القمح ، ونيافة الأنبا مقار أسقف فاقوس والعاشر من رمضان ، والوفد الكنسى المرافق لهما ، وذلك فى حضور لواء دكتور حسين الجندى السكرتير العام للمحافظة واللواء السعيد عبد المعطى مستشار المحافظ للمشروعات والمهندس محمد الصافى السكرتير العام المساعد ، لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك ، مؤكدين أن أعياد المسلمين والمسيحيين هى أعياد لكل المصريين ومتمنيين لمصرنا الحبيبة أن تنعم بالأمن والأمان والإستقرار .

 

وأعرب محافظ الشرقية عن شكره وإمتنانه لزيارة الإخوه الأقباط وتقديم التهنئة بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك ، مؤكداً أننا أبناء وطن واحد تجمعنا أواصر المحبه والصداقة والعمل المشترك للنهوض بمصرنا الغالية لإستعادة مكانتها اللائقة بين الأمم ، وقال إن أعياد المصريين واحده نحتفل بها جميعاً فى جو من البهجه والسرور فنشارك الأقباط فرحتهم بأعيادهم كما يشاركونا فرحتنا بأعيادنا .

 

كنائس الشرقية تهنئ المحافظ بعيد الأضحى (3)
كنائس الشرقية تهنئ المحافظ بعيد الأضحى 

 

كنائس الشرقية تهنئ المحافظ بعيد الأضحى (5)
كنائس الشرقية تهنئ المحافظ بعيد الأضحى 

 

كنائس الشرقية تهنئ المحافظ بعيد الأضحى (6)
كنائس الشرقية تهنئ المحافظ بعيد الأضحى 

 


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