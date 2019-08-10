صور.. كنائس الشرقية تهنئ المحافظ بعيد الأضحى

الشرقية - إيمان مهنى

استقبل الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، نيافة الأنبا تيموثاؤس أسف الزقازيق ومنيا القمح ، ونيافة الأنبا مقار أسقف فاقوس والعاشر من رمضان ، والوفد الكنسى المرافق لهما ، وذلك فى حضور لواء دكتور حسين الجندى السكرتير العام للمحافظة واللواء السعيد عبد المعطى مستشار المحافظ للمشروعات والمهندس محمد الصافى السكرتير العام المساعد ، لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك ، مؤكدين أن أعياد المسلمين والمسيحيين هى أعياد لكل المصريين ومتمنيين لمصرنا الحبيبة أن تنعم بالأمن والأمان والإستقرار .

وأعرب محافظ الشرقية عن شكره وإمتنانه لزيارة الإخوه الأقباط وتقديم التهنئة بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك ، مؤكداً أننا أبناء وطن واحد تجمعنا أواصر المحبه والصداقة والعمل المشترك للنهوض بمصرنا الغالية لإستعادة مكانتها اللائقة بين الأمم ، وقال إن أعياد المصريين واحده نحتفل بها جميعاً فى جو من البهجه والسرور فنشارك الأقباط فرحتهم بأعيادهم كما يشاركونا فرحتنا بأعيادنا .



كنائس الشرقية تهنئ المحافظ بعيد الأضحى



كنائس الشرقية تهنئ المحافظ بعيد الأضحى