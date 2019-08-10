صور.. فرحة أهالى قرية الإيمان بالبحيرة بعد قرار رئيس الوزراء بإنشاء وحدة صحية

البحيرة - ناصر جودة

"بداية حقيقية لرفع مستوى الخدمات المقدمة لنا بعد سنوات طويلة من الإهمال".. هكذا عبر أهالى قرية الإيمان التابعة لمركز بدر بالبحيرة عن سعادتهم الكبيرة بعد قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، تخصيص مساحة من الأراضى المملوكة للدولة لإقامة وحدة صحية على مساحة 1050 مترًا.

وأكد أهالى القرية النائية التابعة لمجلس قرية عمر مكرم التى تقع بالظهير الصحراوى لمحافظة البحيرة ويبلغ عدد سكانها نحو 5 آلاف نسمة، أن قرار رئيس الوزراء بداية الحلول لأزمة انعدام الخدمات الحكومية، التى عاشتها القرية منذ سنوات طويلة.

ورصد "اليوم السابع" تفاصيل المشهد، وقال عبد العزيز أبو زيد أحد أهالى القرية الذى أكد المعاناة الشديدة للمواطنين مع انعدام الخدمات الحكومية بصورة كاملة خاصة الخدمات الصحية، مضيفا أن هذه القرية التى أقيمت فى الستينيات من القرن الماضى كإحدى قرى الخريجين والتابعة لمجلس قرية عمر مكرم لم تمتد إليها يد التغيير على الإطلاق رغم ارتفاع الكثافة السكانية بها مما يشكل أعباء زائدة على كاهل المواطنين.

وأوضح "أبو زيد" أنه تم التواصل مع المسئولين بالتنسيق مع أعضاء مجلس النواب حتى تكللت جهودنا بالنجاح وإصدار رئيس مجلس الوزراء قرارا بتخصيص قطعة لإنشاء وحدة صحية عليها لأول مرة منذ إقامتها، متابعا: "لأول مرة منذ عهد عبد الناصر يسأل فينا مسئول".

وأعرب منير سمير البرى -مزارع- عن سعادته لإقامة وحدة صحية بقرية الإيمان نظرا لاحتياج أهالى القرية للخدمات الطبية بشكل كبير، مضيفا أن أقرب مستشفى لأهالى القرية على بعد 7 كيلو بمركز بدر مما يعرض حياة الكثير من المواطنين للخطر خاصة فى الحالات الطارئة.

وأوضح "البرى"، أن عدم وجود وحدة صحية داخل قرية الإيمان شجع على استغلال المستوصفات والعيادات الخاصة بمدينة بدر لاحتياجات الأهالى الصحية خاصة مع إغلاق المستشفى المركزى بالمدينة منذ سنوات لإعادة ترميمها.

فيما طالب محمد إبراهيم - أحد الأهالى- بسرعة إنشاء الوحدة الصحية بقرية الإيمان وذلك لضرورتها القصوى بالنسبة للسكان المفتقدين لأى خدمات صحية، مضيفا أن الأهم من إنشاء الوحدة الصحية هو تشغيلها بكفاءة عالية وتوفير الأطباء للعمل بها، وذلك لأن هناك الكثير من الوحدات الصحية بالقرى المجاورة خاوية على عروشها ولا تقدم أى خدمات علاجية على الإطلاق.

من جانبه أكد الدكتور يسرى بيومى وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، تكثيف الجهود المبذولة لرفع مستوى الخدمات الطبية بجميع مراكز المحافظة خاصة مناطق الظهير الصحراوى مثل مركز بدر والنوبارية ووادى النطرون، مضيفا أنه جارى تفعيل قرار رئيس الوزراء بإنشاء الوحدة الصحية بقرية الإيمان واستلام الأراضى المخصصة لهذا الغرض تمهيدا لمخاطبة إدارة التخطيط بوزارة الصحة وذلك لاعتماد المبالغ المالية للمشروع وإسنادها إلى جهات التنفيذ.

فيما أكد الدكتور صلاح السراج مدير الإدارة الصحية بمركز بدر تكثيف القوافل الطبية المتكاملة لكافة القرى المحرومة من الخدمات الصحية خاصة مع توقف العمل بمستشفى مركز بدر المركزى وذلك لتطويرها وإعادة ترميمها، مضيفا أنه فور استلام المنشآت الخاصة بالوحدة الصحية سيتم توفير الأطباء وأطقم التمريض وذلك لتشغيلها لتقديم الرعاية الأولية للمواطنين.

وقال هانى صبحى عبد الشافى رئيس الوحدة المحلية لقرية عمر مكرم، إنه تم استلام قرار تخصيص الأراضى الخاصة بالوحدة الصحية بقرية الإيمان بمساحة 1050 مترا مربعا وهى أرض مملوكة للوحدة المحلية بمركز بدر، مضيفا أنه تم تشكيل لجنة لتنفيذ قرار رئيس الوزراء وتم رفع المساحة المحددة للوحدة الصحية وتوثيقها وذلك لتسليمها إلى وزارة الصحة تمهيدا لإقامتها.























