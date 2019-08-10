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صور.. زحام وتوافد كبير من الأهالى لشراء اللحوم والكحك قبل العيد بالأقصر

السبت، 10 أغسطس 2019 02:27 م
صور.. زحام وتوافد كبير من الأهالى لشراء اللحوم والكحك قبل العيد بالأقصر زحام وتوافد كبير من الأهالى لشراء اللحوم
الأقصر – أحمد مرعى

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شهدت محلات الجزارة بمدن وقرى محافظة الأقصر، اليوم السبت، زحام شديد من الأهالى لشراء لحوم يوم وقفة عيد الأضحى المبارك، كما توافد عدد من الأهالى على محلات الحلويات لشراء "كحك وبسكويت" العيد، لإضفاء مزيد من البهجة على أطفالهم وتقديمها للضيوف خلال العيد.

 

وخلال اليومين الماضيين قدم أصحاب محلات الجزارة عروض تخفيض علي أسعار اللحوم لخدمة المواطنين للحصول على اللحوم قبل وقفة العيد وتراوح سعر كيلو اللحوم العجالي مابين 85 لـ95 جنيها بأسعار منافسة لك يستطيع الجميع شراء اللحوم، فيما قال صاحب محل حلويات بمدينة إسنا، أنه خلال العيد الكبير وهو عيد الأضحى يقل الطلب على شراء الكحك والبسكويت بكل أنواعه، وذلك لكون هذا العيد عيد لحمة ولكن يظل مجموعة من الاهالي يتوافدون علي الشراء لتقديم الحلوى والكحك لضيوفهم خلال أيام العيد.

 

ويضيف  الحلواني لـ"اليوم السابع"، أنه فى عيد الأضحى يتم تصنيع كميات قليلة من الكحك والبسكويت لكى يتم توفير احتياجات الأهالي بخلاف عيد الفطر الذي يتم يه تصنيع كميات أكبر بكثير من تلك الأيام، موضحاً أن أنواع الحلوي التي يتم تقديمها للجمهور خلال العيد منها الكحك البلدى والغريبة والنواعم والبيتى فور والبسكويت المتنوع، وكذلك السابلية والقراقيش وغيرها من الأشكال الجديدة لكحك العيد، والتي يتم تصنيعها عبر عدد من العمالة من الشباب والفتيات قبل العيد بأيام وتجهيز المكونات المختلفة من الدقيق والزبدة والسمن والفرناسية والزبيب وجوز الهند والسكر المطحون.

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الاقصر

اخبار الاقصر

عيد الاضحي المبارك

اقبال علي محلات الجزارة بالاقصر

كحك العيد

ليلة عيد الاضحي المبارك

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