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صور.. انتشار القمامة والحيوانات النافقة بملعب العزبة الحمراء بشبرا الخيمة

السبت، 10 أغسطس 2019 05:00 ص
صور.. انتشار القمامة والحيوانات النافقة بملعب العزبة الحمراء بشبرا الخيمة الحيوانات النافقة
كتب فريق المحافظات

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شكا أهالى مدينة شبرا الخيمة التابعة لمحافظة القليوبية، من انتشار أكوام القمامة والحيوانات النافقة بملعب العزبة الحمراء التابع لحى شرق شبرا الخيمة وسط غياب المسئولين.

وقال على عبدالمجيد، من أهالى المنطقة إن الملعب يستخدمه الطلاب والشباب خلال الإجازة الصيفية للهو ولعب الكرة بعد عناء المذاكرة، إلا أنه تحول إلى مقلب قمامة تملؤه القمامة بصورة بشعة بجانب الحشرات والروائح الكريهة المنبعثة من القمامة، إضافة إلى الحيوانات النافقة وكل ذلك وسط غياب تام وعدم اهتمام من قبل مسؤولى حى شرق شبرا الخيمة.

وأشار محمد نعيم، إلى أن تلك الملعب الكائن بحى شرق شبرا الخيمة، يستخدم بجانب لعب كرة القدم، وأن أهالى المنطقة يصلون فيه صلاة العيد، مشيرا إلى أنه تم تقديم شكاوى لحى شرق شبرا الخيمة لنظافة الملعب حتى يتمكن الأهالى من صلاة العيد فيه، ولكن دون جدوى، فالملعب أصبح مرتعا للكلاب الضالة التى تلتف حوالى أكوام القمامة.

وطالب الأهالى الاجهزة التنفيذية بمحافظة القليوبية بضرورة نظافة الملعب وتنظيفه.

 

حيوانات نافقه

حيوانات نافقه

 

قمامة (1)
 

 

قمامة (2)
 

 


شبرا الخيمة

قمامة

ملعب العزبة الحمراء

محافظة القليوبية

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