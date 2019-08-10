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صور .. إزالة 175 حالة تعدى على الاراضى الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة

السبت، 10 أغسطس 2019 02:12 م
صور .. إزالة 175 حالة تعدى على الاراضى الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة
البحيرة – فريق المحافظات

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أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة علي تكثيف حملات إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة  للحفاظ علي الرقعه الزراعية وتأكيداً لهيبة الدولة .

وأضاف أنه تم توجيه  القيادات التنفيذية  باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمعتدين على الاراضى الزراعية.

وفى هذا السياق شنت الوحدات المحلية حملات مكثفة لإزالة التعديات بالتعاون مع الاجهزة الامنية فى اطار الموجة  13 لإزالة التعديات على الاراضى.

واسفرت تلك الحملات عن  إزالة  175 حالة تعدى على الاراضى الزراعية  بمراكز   دمنهور والدلنجات  والمحمودية وحوش عيسى وادكو

 

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اخبار البحيرة

اراضى زراعية

ازالة تعديات

محافظ البحيرة

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