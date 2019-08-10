صور.. إزالة التعديات على أراضى الدولة وإحالة موظفين للتحقيق بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال مدينة الزينية شمال الأقصر، اليوم السبت، حملة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بناء على توجيهات المستشار مصطفى الهم محافظ الأقصر ضمن الموجة 13 لإزالة التعديات على أراضى الدولة.

وقال عبد المحسن ربيع رئيس مدينة الزينية، إن الحملة أسفرت عن إزالة حالة فى المهد وحالة تعدى على أرض زراعية بقرية الصعايدة، وتم اتخاذ كافة الأجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وقاد الحملة كل من يوسف جلال نائب رئيس المركز وسكرتير القرية كمال عبدالجليل .

من جانب آخر، صرح محمد صحصاح رئيس مدينة البياضية، أنه فى إطار إستعدادات محافظه الأقصر لعيد الأضحى المبارك وبناءا على توجيهات المستشار المحافظ مصطفى ألهم محافظ الأقصر، تقرر القيام بمرور نهارى وليلى على كافة أرجاء المدينة للإطمئنان على العمل ليلة العيد وخلال أيام العيد.

وأضاف رئيس مدينة البياضية لـ"اليوم السابع"، أنه تبين من خلال الجولات المرورية غياب بعض الموظفين المعينين نوبتجيه فى العيد، كما تمت متابعة الوحدات الصحيه والحالة داخها لخدمة المواطنين، وتم إكتشاف عدد من المخالفات فى بعض الوحدات الصحية.

ووجه محمد صحصاح رئيس المدينة، بضرورة تشديد الرقابه على أعمال مخالفات البناء مع مدير الإدارة الهندسية ومسئولى القرى والتنظيم خلال أجازة العيد لعدم إستغلالها فى البناء المخالف، وكذلك المرور على المخابز والأسواق للإطمئنان على توافر السلع وتم إكتشاف مخالفات وعمل محاضر لها.

وأمر رئيس المدينة بضرورة عمل إجتماع يومى بالمدينة لتنظيم خروج حملات تفتيش خلال فترة العيد للمتابعة الميدانية، كما أمر بإحالة المقصرين والموظفين الغياب إلى التحقيق، وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.



































