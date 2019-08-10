صور.. أسقف الأقباط الأرثوذكس يزور المحافظ للتهئنة بعيد الأضحى

الأقصر – أحمد مرعى

استقبل المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم السبت، كلا من نيافة الأنبا يوساب أسقف عام الأقباط الأرثوذكس بالأقصر، ونيافة الأنبا يواقيم أسقف الأقباط الأرثوذكس بإسنا وأرمنت، على رأس وفد من الكهنة ورجال الدين من الأقباط الأرثوذكس وعدد من رهبان دير مارجرجس الرزيقات بأرمنت، والأنبا عمانوئيل مطران الاقباط الكاثوليك بالأقصر والوفد المرافق ، والقص محروس كرم على رأس وفد كنيسة الطائفة الانجيلية وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك .

ومن جانبه رحب محافظ الأقصر بوفود الكنائس المهنئين، مشيرا إلى عمق المشاعر التى تحمل روح الوحدة والتآخى والمحبة وتعكس جوهر الروح المصرية السمحة التى يشهد لتماسكها التاريخ، وتشهد على عظمة الشعب المصرى ومواجهته للصعاب والتحديات متحليا بروح المواطنة والوحدة والمحبة التى يتمسك بها طرفى الأمة وتتناقلها الأجيال جيلاً بعد جيل.

وحضر اللقاء كل من اللواء الدكتور عماد ابو العزايم السكرتير المساعد بمحافظة الأقصر، والمهندس أسعد مصطفى مدير مديرية الطرق ومسئول المشروعات بمحافظة الأقصر، وعدد من قيادات المحافظة.



جانب من اللقاء



جانب من اللقاء



جانب من اللقاء