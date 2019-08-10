صحة سوهاج: توزيع 100 سيارة إسعاف على ساحات الصلاة فى العيد

سوهاج – فريق المحافظات

رفعت مديرية الصحة بسوهاج درجة استعدادها للدرجة القصوى، تزامنا مع الاحتفالات بعيد الأضحى المبارك، حيث تم وقف الإجازات والراحات بالمستشفيات المركزية والعامة للأطباء وأطقم التمريض خلال فترة الاحتفال، خاصة لأقسام الطوارئ، والرعاية المركزة، والحروق والسموم، صرح بذلك الدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة بسوهاج.

وأضاف هانى جميعة، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، اليوم السبت، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن سوهاج بها 3 مستشفيات عامة وهى طهطا العام وسوهاج العام وجرجا العام، بالإضافة إلى 9 مستشفيات مركزية جميعها تعمل على مدار الساعة، وتتم المتابعة الدورية مع غرفة العمليات المركزية بالمديرية، للوقوف على الحالة العامة لكل مستشفى، بالإضافة إلى التشديد على توفير كل الأدوية بأقسام الاستقبال، وأن فرق مراقبة الأغذية تقوم بتنفيذ كل الخطط الموكلة لها فى مراقبة الأسواق خلال فترة العيد، لضمان أمن وسلامة الغذاء، وتقديم أطعمة صالحة للمواطنين.

وأشار هانى جميعة إلى أنه تم التنبية على الفرق بتشديد الرقابة على العاملين بمحلات بيع اللحوم والطيور المذبوحة والمجمدة، وعلى منافذ بيع اللحوم المصنعة والمجمدة، ومحلات الجزارة، والتأكد من استيفائهم للاشتراطات الصحية والتزامهم بالممارسات الصحية أثناء تداول الأغذية، والتأكد من أنهم يحملون شهادات صحية تثبت خلوهم من الأمراض المعدية، والتأكد من سلامة ثلاجات حفظ اللحوم والأسماك المجمدة وفحصها، والتأكد من صلاحيتها واحتفاظها بخواصها الطبيعية، وخلوها من علامات التلف وضبط غير الصالح منها واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيالها.

وأكد هانى جميعة أن جميع الأمصال الخاصة بحالات التسمم متوفرة بشكل كاف، وأمصال عقر الكلب أيضا متوفرة، وهناك متابعة دورية للمخزون من تلك الأمصال، وهناك تنسيق كامل مع مرفق الإسعاف للتواجد الدائم والدفع بسيارة فى كل تجمع بالمتنزهات والحدائق العامة والميادين، وكذلك ساحات صلاة العيد حيث أن هناك 100 سيارة منتشرة بمختلف أنحاء المحافظة، جاهزة بالأطقم الخاصة بها مستعدة لتقديم الخدمات الفورية وتتواصل بشكل دائم بغرفة العمليات المركزية بمديرية الصحة.

وأنهى وكيل صحة سوهاج تصريحاته لـ"اليوم السابع" بأن أرصدة الدم على مستوى مراكز وبنوك الدم التابعة لمديرية الصحة بها جميع الفصائل، وكذلك المستشفيات التعليمية، ومستشفيات التأمين الصحى وبنك الدم الإقليمى، وأنه فى حالات الإصابة أو الحوادث يتم التواصل فورا مع مرفق الإسعاف من خلال الرقم المختصر 123 وذلك للانتقال الفورى.