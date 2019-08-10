صحة بنى سويف: تلقى بلاغات الأمراض المعدية والتشديد على النوبتجيات فى عيد الأضحى

بنى سويف – أيمن لطفى

أكد الدكتور أحمد بغدادي القائم بأعمال وكيل وزارة الصحة ببنى سويف، تشكيل غرفة عمليات بالمديرية متصلة بغرفة عمليات ديوان عام المحافظة للمتابعة على مدار الساعة خلال عيد الاضحى المبارك بالإضافة إلى تشكيل غرفة وقائية بإدارة الطب الوقائي بالمديرية والإدارات الصحية، لاستقبال بلاغات الأمراض المعدية، وأيضا وقف جميع الإجازات والراحات خلال أيام العيد.

وأوضح بغدادى فى بيان له اليوم السبت، أنه شدد علي مناوبات "نوبتجيات" الأطباء وأطقم التمريض بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية بمدن ومراكز المحافظة، وكذلك مراجعة خرائط الميادين والبؤر الساخنة للأحداث وأماكن التجمعات وتحديد مستشفيات الإحالة، بالإضافة إلى التنسيق مع المستشفى الجامعي لإحالة الحالات التي بحاجة لتخصصات غير موجودة بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة.

وأشار بغدادى إلى توافر أدوية الطوارئ بمخازن المديرية والمستشفيات والإدارات،وكذلك أملاح المياه والجلوكوز والرينجرز، وأدوية الأمراض المزمنة من الضغط والسكر وكافة المستلزمات الطبية، فضلا عن وجود كميات كافية من أكياس الدم ومشتقاته وعدد من الأسرة الداخلية بالأقسام الداخلية ذات العلاقة بالطوارئ.