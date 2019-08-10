شعبة المواد الغذائية: أسعار الأرز والسكر مستقرة قبل العيد والزيت بـ 20جنيها

كتب أحمد حمادة

أكدت شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالقاهرة أن اسعار السلع الاساسية مثل الارز والفول والمكرونات وزيوت الطعام والعدس شهدت استقرارا فى جميع المنافذ والمحلات التجارية وذلك قبل عيد الاضحى المبارك .

وقال عمرو حامد، رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار الأرز شهدت انخفاضًا حيث يتراوح سعر الكيلو 6 جنيهات فى المصنع فى حين تباع بـ8 جنيهات، مضيفا ان ،أن السوق متوفر به كميات كبيرة من السكر مؤكدًا أن هناك تراجعا فى عمليات بيعه ما قد يؤدى لانخفاض أسعاره خلال الأيام المقبلة نظرًا لوجود فائض كبير بالسوق، موضحًا أن سعره حاليًا بـ9.50.

وأشار رئيس شعبة المواد الغذائية إلى أن أسعار المكرونة انخفضت 1000 جنيه فى الطن بمعدل جنيه فى الكيلو، وأشار إلى أن سعر نصف كيلو الفول 9.90 جنيه والعدس بـ8 جنيهات للكيلو ولتر الزيت العباد بـ20 جنيهًا.