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سعر اليورو اليوم السبت 10-8-2019

السبت، 10 أغسطس 2019 11:09 ص
سعر اليورو اليوم السبت 10-8-2019 يورو
كتب هانى الحوتى

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استقر سعر اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى، خلال تعاملات اليوم السبت 10-8-2019، مقارنة بختام تعاملات أمس الأول، وبلغ سعر اليورو فى تعاملات البنك الأهلى المصرى عند 18.46 جنيه للشراء، و 18.64 جنيه للبيع.
 

فيما جاء سعر اليورو فى عدد آخر من البنوك، كالتالى:

 


سعر اليورو فى البنك المركزى

18.46 جنيه للشراء.
18.57 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

18.46 جنيه للشراء.
18.64 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر

18.46 جنيه للشراء.
18.65 جنيه للبيع.
 
 

سعر اليورو فى بنك البركة

18.46 جنيه للشراء.
 
18.65 جنيه للبيع.
 

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

18.48 جنيه للشراء.
 
18.58 جنيه للبيع.
 
 

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

18.49 جنيه للشراء.
 
18.70 جنيه للبيع.
 

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

18.41 جنيه للشراء.
 
18.62 جنيه للبيع.
 

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