سعر الريال السعودى اليوم السبت 10-8-2019

فيما جاء سعر الريال فى عدد آخر من البنوك، كالتالى:

استقر سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم السبت 10-8-2019، حيث ثبت سعر الريال عند 4.38 جنيه للشراء و4.42 جنيه للبيع، وذلك وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى



4.40 جنيه للشراء.