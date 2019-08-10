سعر الذهب اليوم السبت 10-8-2019 فى مصر

كتب إسلام سعيد

سجلت أسعار الذهب فى التعاملات الصباحية اليوم السبت 10 أغسطس 2019 فى مصر، 684 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا فى مصر.



وأصبحت أسعار الذهب اليوم فى مصر كالتالى: عيار 18 سجل اليوم 586 جنيها للجرام

عيار 21 سجل اليوم 684 جنيها للجرام

عيار 24 سجل اليوم 781 جنيه للجرام

الجنيه الذهب ويزن 8 جرامات 5472 جنيها

أوقية الذهب تسجل الآن 1497 دولار.

أسعار الذهب فى مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت فى سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد.

أسعار الذهب فى مصر، خدمة يقدمها اليوم السابع، وتشمل على تحديث فورى ولحظى لأسعار الذهب، فى سوق الصاغة المصرى، وكذلك تحديث للسعر العالمى للأوقية.

أسعار الذهب فى مصر من ضمن الخدمات التى يحرص اليوم السابع على تقديمها للقراء وتكون أسعار الذهب مصحوبة بتحليل عن وضع سوق الذهب.