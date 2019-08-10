حجاج اليمن يتوجهون للنفير إلى مزدلفة بعد الوقوف في عرفة

إيمان حنا

يتوجه حجاج اليمن للنفير إلى مزدلفة بعد الوقوف في عرفة لاستكمال مناسك الحج، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية سبأ .

وقال وزير الأوقاف والإرشاد الدكتور أحمد عطية، نحن في عرفة اليوم مع حجاج العالم كله، وحجاج اليمن ما يقارب ٢٥ ألف حاج، أتو من مختلف محافظات الجمهورية، يؤدون مناسكهم بكل يسر وسهولة".

واعتبر الوزير عطيه أثناء زيارته عصر اليوم لمخيمات الحجاج اليمنيين في عرفة أن الحجاج ساهموا في تحقيق النجاح وذلك بتعاونهم مع الوزارة والوكالات في تسهيل ونجاح أداء فريضة الحج.

وأضاف: "نحن اليوم في عرفات وقد رأينا مواطنينا وهم يحملون قيم التسامح، تاركين وراءهم كل الخلافات سواء الحزبية او المناطقية او المذهبية، ملبين بنداء واحد لبيك اللهم لبيك، وهو ما نتمنى أن ينعكس بعد عودتهم إلى أرض الوطن بقلوب بيضاء صافية متسامحة.

وقال الوزير: إن كل الجهود التي تقوم بها وزارة الأوقاف تأتي باشراف مباشر من فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية.

كما أشاد بالمواقف الأخوية و الكبيرة التي تقدمها المملكة العربية السعودية في تحقيق النجاح وتسهيل وتنظيم عملية الحج وبمستوى متميز يشكرون عليه.