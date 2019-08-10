تونس: ضبط 24 شخصا كانوا يعتزمون إجتياز الحدود البحرية بطريقة غير شرعية

تونس /أ ش أ/

تمكنت الوحدات التابعة لمنطقة الأمن الوطنى بصفاقس الشمالية التونسية وبعد مداهمة أحد المنازل بطريق سيدى منصور من ضبط 24 شخصا يحملون جنسيّات دول إفريقيّة مختلفة وغير حاملين لوثائق إقامة بتونس وذلك بالتنسيق مع النيابة العامة.

وأوضحت وزارة الداخلية التونسية ، فى بيان لها اليوم ، أنه بالتحرّى معهم اعترفوا أنهم كانوا يعتزمون اجتياز الحدود البحريّة بطريقة غير شرعية بعد أن قاموا بتسليم مبالغ ماليّة متفاوتة إلى أشخاص أصيلى الجهة فى انتظار استكمال التحضيرات الخاصّة بعملية الاجتياز.

وأضاف البيان أنه عقب إجراء التحرّيات الميدانيّة تم التعرّف على هويّات منظمى عمليّة الاجتياز وهم 4 أشخاص تراوحت أعمارهم بين 25 و41 سنة ، وبالرجوع إلى النيابة العامة أذنت بتحرير محضر ضدهم للإقامة غير الشرعيّة بالبلاد التونسيّة.

وأوضحت الوزارة أن إيقاف المجموعة تم إثر ورود معلومات لمنطقة الأمن الوطنى بصفاقس الشماليّة مفادها تواجد مجموعة من الأشخاص يحملون جنسيّات دول إفريقيّة داخل منزل بطريق سيدى منصور بصدد التّحضير للقيام بعمليّة اجتياز الحدود البحريّة خلسة باتجاه إيطاليا انطلاقا من سواحل سيدى منصور ، مضيفة أن ذلك يندرج فى إطار التصدّى لظاهرة الهجرة غير الشرعيّة والكشف عن الأشخاص الضّالعين فى تنظيم عمليّات اجتياز الحدود البحريّة بطريقة غير قانونية.