شمال سيناء - محمد حسين

أعلن مجلس مدينة بئر العبد بشمال سيناء، الانتهاء من حملة تنظيف بالحدائق والشوارع استعدادا لعيد الأضحى.

وأوضح البيان، أنه تم إصلاح وصيانة شبكة المياه الخاصة برى المنتزهات بمدخل المدينه، وصيانة بئر مياه مخصص لريها على عمق 10متر تحت سطح الارض.

كما تم تنفيذ حملة موسعة بمناطق وسط المدينة وجانبا الطريق الدولى لرفع أكوام القمامه استعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك .

وأشار البيان إلى أن غرفة عمليات مجلس مدينة بئر العبد منعقدة على مدار الساعة خلاف فترة العيد لتلقى أى شكاوى من الأهالى والعمل على حلها بالتنسيق مع الإدارات الخدمية.



تنظيف الحدائق ورفع المخلفات من الشوارع استعدادا لعيد الأضحى ببئر العبد فى سيناء



تنظيف الحدائق ورفع المخلفات من الشوارع استعدادا لعيد الأضحى ببئر العبد فى سيناء



تنظيف الحدائق ورفع المخلفات من الشوارع استعدادا لعيد الأضحى ببئر العبد فى سيناء



تنظيف الحدائق ورفع المخلفات من الشوارع استعدادا لعيد الأضحى ببئر العبد فى سيناء