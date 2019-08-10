تعزيزات أمنية بشوارع أسيوط لتأمين الاحتفال بعيد الأضحى

أسيوط - فريق المحافظات

شهدت محافظة أسيوط انتشار مكثف لقوات الأمن بجميع شوارع المحافظة وميادينها لتأمين الاحتفالات بعيد الأضحى المبارك حيث انتشرت الأقوال الأمنية وبدأت تجوب الشوارع الرئيسية والميادين العامة وأماكن الزحام بالمناطق التجارية وأماكن إقبال المواطنين قبل ساعات من عيد الأضحى المبارك.

وقال مصدر أمنى، إن هناك خطة أمنية محكمة تم وضعها لتأمين الصلاة واحتفالات عيد الأضحى اعتمدت على الانتشار الأمنى المكثف بجميع الشوارع، والميادين العامة وساحات الصلاة ونشر قوات الحماية المدنية والمفرقعات والبوابات الإلكترونية أمام ساحات الصلاة بالميادين الرئيسية مع تسيير أقوال أمنية تجوب الشوارع، والميادين، وأماكن الزحام، والأماكن التجارية، والمولات، والسينمات مع نشر أفراد سريين وتوسيع دائرة الاشتباه لتجنب حدوث ما يعكر صفو المحتفلين بعيد الأضحى.

وأضاف المصدر، أنه تم الدفع بسيارات الحماية المدنية أمام الحدائق والمتنزهات بالتنسيق مع هيئة الإسعاف المصرية لوجود سيارة إسعاف امام الحدائق والمتنزهات مع تشكيل غرفة عمليات بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية لتأمين المحتفلين بعيد الأضحى المبارك.