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تعرف على أبرز أماكن قضاء أيام عيد الأضحى بالأقصر × 15 معلومة

السبت، 10 أغسطس 2019 01:00 ص
تعرف على أبرز أماكن قضاء أيام عيد الأضحى بالأقصر × 15 معلومة معبد الكرنك بالأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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يستعد الآلاف من أبناء محافظة الأقصر، يوم الأحد المقبل، للإستمتاع بأيام عيد الأضحى المبارك فى عدة مواقع ومزارات سياحية وأثرية مختلفة بالمدينة، حيث أعلنت محافظة الأقصر عن إنهاء خطتها استعداداً لاحتفالات العيد.

حيث وجه المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بتشكيل غرفة عمليات رئيسية برئاسة السكرتير العام المساعد للمحافظة اللواء الدكتور عماد أبو العزايم، للعمل على مدار 24 ساعة خلال أيام العيد، تتصل بها غرف عمليات فرعية بجميع المدن والمراكز والمديريات الخدمية، لتلقى أية بلاغات فور وقوعها، وذلك فى إطار الاستعدادات التى تشهدها محافظة الأقصر لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وأكد محافظ الأقصر، على ضرورة الإلتزام بإجراءات التأمين للمناطق والمنشآت والأهداف الحيوية الهامة والإجراءات الخاصة بالحماية المدنية، لافتاً إلى ضرورة تواجد المسئولين بمرافق مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والوحدات الصحية والمستشفيات فى مواقع عملهم خلال أيام العيد وقيامهم بتفقد أعمال المرافق للتأكد من سلامتها وتوصيل خدماتها كاملة للمواطنين وإصلاح أى أعطال قد تطرأ خلال هذه الفترة.

معبد الكرنك بالاقصر
معبد الكرنك بالاقصر

وفيما يلى يرصد "اليوم السابع" فى معلومات للقراء أبرز أماكن الإستمتاع بسحر وجمال الأقصر خلال أيام العيد والترفيه داخلها:-

1-              معبد الكرنك العالمى أكبر دور عبادة فى العالم على بعد أمتار قليلة من كورنيش النيل

2-              معبد الأقصر الملاصق لميدان أبو الحجاج الأقصرى وعلى بعد شارع واحد عن محطة سكك حديد الأقصر

3-              معبد الملكة حتشبسوت بالدير البحرى فى جبال القرنة غرب الأقصر

4-              مقابر وادى الملوك والملكات فى منطقة البر الغربى بالأقصر

5-              متحف الأقصر بكورنيش النيل أمام الممشى السياحى الجديد

6-              متحف التحنيط على بعد أمتار من ديوان محافظة الأقصر بكورنيش النيل

7-              ركوب الحنطور والإستمتاع بجولة فى شوارع وميادين المحافظة بأسعار قليلة للغاية

8-              ركوب الخيول والجمال والحمير فى البر الغربى حيث تنتشر الإسطبلات هناك فى العيد

9-              رحلات الفلوكة والمراكب النيلية التى تجوب نهر النيل خلال العيد

10-         الإستمتاع بجزيرة الموز والأشجار وتناول الطعام داخلها فى البر الغربى ويتم الوصول إليها بمركب نيلى

11-         منطقة معبد هابو وتمثالى ممنون فى البر الغربى بمدينة القرنة

12-         الاستمتاع بأفلام العيد فى سينما مول أمام محطة سكك حديد الأقصر

13-         الملاهى المنتشرة فى منطقة البياضية والعوامية ومراكز الشباب والأندية الرياضية

14-         الحديقة الدولية بمدينة إسنا جنوب الأقصر

15-         قناطر إسنا على بعد ساعة تقريباً من قلب مدينة الأقصر

 


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