سوبر كورة
Ads
السبت، 10 أغسطس 2019 05:11 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

ترتيب أعلى 10 شركات تداولاً بالبورصة الأسبوع الماضى.. "فورى" فى الصدارة

السبت، 10 أغسطس 2019 05:00 ص
ترتيب أعلى 10 شركات تداولاً بالبورصة الأسبوع الماضى.. "فورى" فى الصدارة البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تصدرت شركة فورى لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول فى سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية خلال جلسات الأسبوع الماضى، بعد تداولها يوم الخميس، بحجم تداول بلغ 46.5 مليون ورقة، وبقيمة تداول 394.4 مليون جنيه، أعقبه "البنك التجارى الدولى" بحجم تداول بلغ 4.8 مليون ورقة، وقيمة تداول 359.6 مليون جنيه.
    
وجاء فى المركز الثالث "القلعة للاستشارات المالية" بحجم تداول بلغ 116.6 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 282.7 مليون جنيه، ثم "حديد عز" بحجم تداول 27.8 مليون ورقة وبقيمة تداول 254.9 مليون جنيه، ثم "بالم هيلز للتعمير" بحجم تداول 99.2 مليون ورقة، وقيمة تداول 212 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعى.
   
وفى المركز السادس "أوراسكوم للاستثمار القابضة" بحجم تداول بلغ 261.4 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 171 مليون جنيه، ثم "شركة مستشفى كليوباترا" بحجم تداول 25.5 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 162.8 مليون جنيه، ثم "السويدى إليكتريك" بحجم تداول 11.2 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 142.7 مليون جنيه، وفى التاسع "المجموعة المالية هيرميس القابضة" بحجم تداول 7 ملايين ورقة منفذة، وقيمة تداول 122.5 مليون جنيه، وجاءت فى المركز الأخير "الشرقية - ايسترن كومبانى" بحجم تداول بلغ 6.7 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 107.2 مليون جنيه.

أخبار البورصة

البورصة المصرية

البورصة

بورصة

بورصه

فورى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

البورصة: ارتفاع رصيد شهادات الإيداع الدولية لشركتى بالم هيلز وهيرميس

الخميس، 08 أغسطس 2019 09:25 م

البورصة: استبعاد "المصرية للمنتجعات" من قائمة الأسهم المسموح التداول عليها ب3 علامات عشرية

الخميس، 08 أغسطس 2019 09:21 م

شعاع: سهما أوراسكوم كونستراكشون والسويدى أكثر المستفيدين من بناء محطات معالجة المياه

الخميس، 08 أغسطس 2019 09:44 م

أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 8 - 8 -2019

الخميس، 08 أغسطس 2019 09:42 م

قبل إجازة عيد الأضحى..البورصة المصرية تربح 28.6 مليار جنيه

الخميس، 08 أغسطس 2019 10:08 م

بنوك استثمار توصى بزيادة الوزن النسبى على سهم طلعت مصطفى بقيمة عادلة

الجمعة، 09 أغسطس 2019 09:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
نص جديد يجيز للمحكمة مصادرة البضائع محل جريمة التهريب الجمركى

نص جديد يجيز للمحكمة مصادرة البضائع محل جريمة التهريب الجمركى

مجازر اللحوم بالمجان فى العيد.. و7 إجراءات لـ"الزراعة" تحد الذبح خارجها

مجازر اللحوم بالمجان فى العيد.. و7 إجراءات لـ"الزراعة" تحد الذبح خارجها

التعليم العالى: 70 ألف طالب يسجلون فى تقليل الاغتراب بتنسيق الجامعات

التعليم العالى: 70 ألف طالب يسجلون فى تقليل الاغتراب بتنسيق الجامعات

10 أماكن يمكنك زيارتها خلال إجازة العيد فى البحر الأحمر.. تعرف عليها

10 أماكن يمكنك زيارتها خلال إجازة العيد فى البحر الأحمر.. تعرف عليها

زيادة طرح منتجات اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية 50% بمناسبة عيد الأضحى

زيادة طرح منتجات اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية 50% بمناسبة عيد الأضحى

صور.. مطعم خيرى فى قلب عرفات يقدم الطعام مجانًا للحجاج

صور.. مطعم خيرى فى قلب عرفات يقدم الطعام مجانًا للحجاج

تعرف على كيفية إجراء الكشف النفسى فى اختبارات كلية الشرطة لهذا العام

تعرف على كيفية إجراء الكشف النفسى فى اختبارات كلية الشرطة لهذا العام

100 مليون صحة: الجرى 30 دقيقة يوميًا يحسن الحالة المزاجية ويرفع التركيز

100 مليون صحة: الجرى 30 دقيقة يوميًا يحسن الحالة المزاجية ويرفع التركيز

فتنة عروض الاحتراف تشتعل فى الأهلى.. الأحمر يغلق أبواب رحيل على معلول.. ممنوع الإقترب من محمد الشناوى خلال الميركاتو الصيفى.. ومطالب حمراء بتسويق وليد أزارو بسبب الفرص الضائعة

فتنة عروض الاحتراف تشتعل فى الأهلى.. الأحمر يغلق أبواب رحيل على معلول.. ممنوع الإقترب من محمد الشناوى خلال الميركاتو الصيفى.. ومطالب حمراء بتسويق وليد أزارو بسبب الفرص الضائعة

Breaking Bad يعتلى القمة مرة أخرى فى التقييمات.. اعرف الحكاية

Breaking Bad يعتلى القمة مرة أخرى فى التقييمات.. اعرف الحكاية

الأهلى يتجه للإسكندرية لمواجهة "إطلع بره" بدورى أبطال أفريقيا

الأهلى يتجه للإسكندرية لمواجهة "إطلع بره" بدورى أبطال أفريقيا

7 خطوات هامة لاستخراج جواز سفر للطلاب.. تعرف عليها

7 خطوات هامة لاستخراج جواز سفر للطلاب.. تعرف عليها

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة