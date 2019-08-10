ترتيب أعلى 10 شركات تداولاً بالبورصة الأسبوع الماضى.. "فورى" فى الصدارة

كتب هانى الحوتى

تصدرت شركة فورى لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول فى سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية خلال جلسات الأسبوع الماضى، بعد تداولها يوم الخميس، بحجم تداول بلغ 46.5 مليون ورقة، وبقيمة تداول 394.4 مليون جنيه، أعقبه "البنك التجارى الدولى" بحجم تداول بلغ 4.8 مليون ورقة، وقيمة تداول 359.6 مليون جنيه.

وجاء فى المركز الثالث "القلعة للاستشارات المالية" بحجم تداول بلغ 116.6 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 282.7 مليون جنيه، ثم "حديد عز" بحجم تداول 27.8 مليون ورقة وبقيمة تداول 254.9 مليون جنيه، ثم "بالم هيلز للتعمير" بحجم تداول 99.2 مليون ورقة، وقيمة تداول 212 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعى.

وفى المركز السادس "أوراسكوم للاستثمار القابضة" بحجم تداول بلغ 261.4 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 171 مليون جنيه، ثم "شركة مستشفى كليوباترا" بحجم تداول 25.5 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 162.8 مليون جنيه، ثم "السويدى إليكتريك" بحجم تداول 11.2 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 142.7 مليون جنيه، وفى التاسع "المجموعة المالية هيرميس القابضة" بحجم تداول 7 ملايين ورقة منفذة، وقيمة تداول 122.5 مليون جنيه، وجاءت فى المركز الأخير "الشرقية - ايسترن كومبانى" بحجم تداول بلغ 6.7 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 107.2 مليون جنيه.