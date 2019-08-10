تراجع أسعار الأرز بسبب زيادة الإنتاج.. واستخدام أصناف أقل استهلاكًا للمياه

كشفت شركة أسواق للمعلومات المالية والسلعية، عن زيادة المساحة المزروعة بالأرز هذا العام لتصل إلى 1.1 مليون فدان بزيادة قدرها 350 ألف فدان عن العام الماضى، موزعة بين 750 ألف فدان تعتمد على مياه النيل و 200 ألف فدان مزروعة من الأصناف الجافة، والتى تروى كل 8 إلى 10 أيام بكميات أقل و150 ألف فدان تعتمد على مياه المصارف، ومن المستهدف أن يتم حصاد نحو 4.35 مليون طن أرز شعير بموسم الحصاد الذى سوف يبدأ بشهر سبتمبر المقبل، لينتج نحو 3 ملايين طن من الأرز الأبيض.

وأوضحت أسواق، أن الحكومة عدلت عن قرارها بالموسم الماضى بتخفيض المساحات المزروعة من الأرز وذلك للحفاظ على مياه النيل إلى اعتماد زراعة أصناف جديدة من الأرز الجاف والمُقاوم للملوحة مثل (سخا 107 - جيزة 179) وتحتاج تلك الأصناف ما بين 4 آلاف إلى 5 آلاف متر مكعب مياه للفدان بدلاً من الأصناف التى تحتاج ما بين 5.5 إلى 6 آلاف متر مكعب مياه للفدان مما ساعدت فى زيادة المساحات المزروعة بالأرز لهذا العام.

وأشارت أسواق، إلى أن ارتفاع الإنتاج المتوقع إلى 3 ملايين طن هذا العام، مقارنة بحجم الاستهلاك السنوى حوالى 3.9 مليون طن، سيقلل من الفجوة الاستيرادية، إذ تم استيراد نحو 422,895 طن خلال النصف الأول من العام الحالى وذلك من خلال 18 شحنة من مختلف المناشئ، وذلك عن طريق ميناء دمياط فقط دون الأرز المستورد عن طريق الحاويات ولكن مع وفرة المعروض وقرب موسم الحصاد الجديد كل هذا ساعد على تراجع الأسعار.

وتابع إذ بلغ متوسط سعر أرز الشعير العريض بشهر يونيو نحو 6 آلاف جنيه للطن مقابل 6,550 جنيه للطن بداية العام، وبلغ متوسط سعر أرز الشعير الرفيع بشهر يونيو نحو 5 آلاف جنيه للطن مقابل 5,950 جنيه للطن بداية العام، وبلغ متوسط سعر الأرز الأبيض كسر 3% بشهر يونيو نحو 10 آلاف جنيه للطن مقابل 10,840 جنيه للطن ببداية العام، وهو ما ساعد على فتح باب التصدير لأول مرة منذ بداية العام الماضى، حيث تم تصدير نحو 3 آلاف طن بشهر يونيو، ولكن بشهر يوليو ارتفعت الكميات المصدرة إلى 64,054 طن بإجمالى بلغ نحو 67,054 طن، وذلك عبر ميناء دمياط فقط.

وأوصت أسواق، بتطوير نظم زراعة الأرز بالزراعة على المصاطب وكذلك نظم الرى وتحويلها من الغمر إلى الرى بالطرق الحديثة كالرى بالتنقيط مع المزيد من تطوير البحوث العلمية للتوصل إلى أصناف جديدة أقل استهلاكاً للمياه وأكثر تحملا للتغيرات المناخية والتى تتميز بتحمل الملوحة والحرارة المرتفعة والتبكير فى النضج ومقاومة للآفات مما يجعل الأرز مثل أى محصول صيفى آخر من ناحية استهلاك المياه.

يذكر أن هيئة السلع التموينية تعاقدت خلال النصف الأول من العام الحالى على نحو 222 ألف طن من الأرز الصينى من خلال 3 مناقصات بشهرى فبراير وأبريل بسعر تعاقد 405 دولارات للطن، وصل مصر كمية بلغت 182 ألف طن وبالمناقصة الأخيرة والتى كانت بشهر مايو بسعر 406.79 دولار للطن وصال بكمية 40 ألف طن بقيمة إجمالية بلغت نحو 90 مليون دولار.

تراجعت أسعار الأرز الأبيض والشعير بشكل ملحوظ خلال شهرى يونيو ويوليو 2019 مقارنة ببداية العام، على عكس ما شهده متوسط أسعار الأرز الأبيض خلال النصف الأول من العام الحالى، حيث تراوح سعر الأرز البلدى (الرفيع كسر12:10%) من 8,550 إلى 8,600 جنيه للطن معبأ أرضه على عكس ما جاء بمتوسط سعره العام الماضى حيث تراوح الأسعار من 8,100 إلى 8,150 جنيه للطن، كما تراوح متوسط سعر الأرز البلدى (العريض كسر 3%) من 10,600 إلى 10,650جنيه للطن معبأ أرضه خلال النصف الأول من العام الحالى بعد أن تراوح متوسط سعره لنفس الفترة العام الماضى ما بين 8,500 إلى 8,550 جنيه للطن.