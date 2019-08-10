تحرير 21 مخالفة تموينية بمركز المنيا

كتب فريق المحافظات

شنت الوحدة المحلية لمركز المنيا، حملة تموينية بمنطقة حى شمال المدينة بالتعاون مع الجهات المعنية، وذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، فى إطار الاستعداد لعيد الأضحى المبارك، لمراقبة الحالة التموينية بالمراكز، وتشديد الرقابة على المخابز البلدية والأسواق والبدالين التموينيين والتأكد من مدى التزامهم بالقرارات والقوانين المنظمة لذلك.

قال محمد سيد رئيس المركز فى بيان إن الحملة أسفرت عن تحرير 21 مخالفة تموينية متنوعة، بالإضافة إلى مصادرة كميات من المنتجات غير الصالحة للاستخدام الآدمى ومنتهية الصلاحية، لافتاً انه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.