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تحرير 1321 مخالفة مرورية وفحص 41 شخصا جنائيا فى حملة مكبرة بالمنوفية

السبت، 10 أغسطس 2019 09:13 ص
تحرير 1321 مخالفة مرورية وفحص 41 شخصا جنائيا فى حملة مكبرة بالمنوفية حملة أمنية - صورة ارشيفية
المنوفية _ محمد فتحى

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شنت مديرية أمن المنوفية حملة مرورية مكبرة تحت إشراف اللواء محمد ناجى أباظة مدير أمن المنوفية، واللواء مصطفى إبراهيم مدير إدارة المرور بالمحافظة، والمقدم تامر الأقصرى وكيل إدارة المرور، لتسير السيولة المرورية، وأسفرت عن تحرير 1321 مخالفة مرورية متنوعة، بينها ضبط 13 دراجة نارية بدون لوحات معدنية.

كما شنت مدير أمن المنوفية حملة مكبرة على الظهير الصحراوى، برئاسة اللواء أسامة سعودى رئيس قطاع الأمن بالسادات ومنوف، أسفرت عن فحص 10 مزارع دائرة مركز السادات، وفحـص 41 شخصا، كما تم فحص 18 شقة مفروشة بمدينة شبين الكوم، وفحص 16 شخصا وتبين وجود عاطلين منهم هاربين من أحكام قضائية.

 

 


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