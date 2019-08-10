تأمين 207 ساحات صلاة و7000 مسجد ومراقبة الشوارع بالكاميرات بسوهاج

كتب فريق المحافظات

تنفذ مديرية أمن سوهاج خطط وإجراءات أمنية واسعة النطاق للحفاظ على الأمن والنظام ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها وصورها وتحقيق الانضباط وحماية وتأمين المواطنين أثناء احتفالهم بالعيد .

تضمنت الإجراءات والخطط الأمنية نشر الأقوال والارتكازات الأمنية، والدفع بقوات التدخل والإنتشار السريع بكافة المحاور ودور العبادة والمنشآت الهامة والحيوية، فضلاً عن الدفع بعناصر الشرطة النسائية وتعزيز الخدمات بالمتنزهات والحدائق والميادين العامة والمناطق التى تشهد تجمعات جماهيرية.

وجاءت عملية التأمين هذا العام بإشراف اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج حيث تم وضع خطة تأمين ساحات الصلاة البالغ عددها 207 ساحات صلاة و 7000 مسجد على مستوى المديرية وتم عقد اجتماع بكافة القيادات لمناقشة خطة التأمين وذلك بديوان المديرية من أجل أمن وسلامة المواطنين فى العيد .

و أعلنت حالة الاستنفار الأمنى بكافة القطاعات الشرطية على مستوى المحافظة لتأمين الاحتفالات وتم وضع خطة لتأمين الحدائق والمتنزهات والمناطق السياحية والترفيهية وشاطئ النيل والمراسى والعائمات وتم تقسيم المحافظة إلى قطاعات كل قطاع يشرف عليها لواء بإجمالى 9 لواءات وتم تدعيم الشوارع الرئيسية والميادين وأماكن التجمعات بكاميرات مراقبة على مدار الساعة متصله بغرفة عمليات مركزية .

وتم التشديد على ضرورة إحكام السيطرة الأمنية بجميع مراكز ومدن المحافظة والساحات وميادين وشوارع سوهاج المختلفة مع وجود استنفار بجميع أجهزة الأمن بالمحافظة والعمل 24 ساعة للحد من السرقة والمعاكسات والتحرشات التى قد تحدث بسبب زحام العيد وحتى يشعر المواطن السوهاجى بالأمن والأمان خلال الإحتفال بالعيد.

وتم فحص كافة الفنادق والعائمات والشقق المستأجرة على مستوى نطاق المديرية بالمراكز والأقسام لمعرفة الوافدين الغرباء القادمين إلى المحافظة خلال الإحتفالات بعيد الأضحى المبارك وما بعدها وناشد مدير أمن سوهاج جموع المواطنين سرعة الإبلاغ الفورى عن أى أشخاص غرباء يكونوا متواجدين بمحيط محل سكنهم وذلك فى إطار المتابعة الأمنية الدقيقة للحالة الأمنية على مستوى المحافظة وطبقا لتعليمات مدير أمن سوهاج فى هذا الشأن وطبقا للخطة الموضوعة للتأمين.

واستكمالا لخطة التأمين الخاصة بالإحتفالات بالعيد قامت إدارة المباحث الجنائية بوضع خطة شاملة للشرطة المتخصصة ومباحث الاداب والمخدرات تشمل الحدائق والأندية والمتنزهات لتأمين زوارها طوال أيام العيد بالإضافة إلى حملات مباحث التموين لضبط الأسواق والأسعار وأن هناك ضربات استباقية تم شنها على مستوى المحافظة استهداف أطراف الخصومات الثأرية وحائزى الأسلحة النارية الغير مرخصة على مستوى المراكز والأقسام وتم ضبط العديد من الأسلحة وتنفيد عدد كبير من الأحكام القضائية الذى من شأنها بثت الطمأنينة والحد من المشاجرات ومازالت الحملة مستمرة حتى الآن ولن تتوقف حتى فى أيام العيد.

أما إدارة الحماية المدنية وطبقا لتعليمات اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج فقد تم تنفيذ التعليمات الصادرة لرفع درجة الاستعداد للدرجة القصوى وتنفيذ خطة التعقيم لتأمين أماكن وساحات الصلاة و نشر إدارة المفرقعات بكافة المراكز وعمل مسح شامل للسيارات المتوقفة منذ فترة بالشوارع الرئيسية والفرعية و عمل مسح وتقيم لجميع ساحات الصلاة والمنشآت الحيوية وتقسيم المراكز إلى قطاعات برئاسة ضابط من قوات الحماية المدنية والتحرك الفورى لأى بلاغ فى هذا الشأن.

وعلى مستوى إدارة المرور فقد قامت الإدارة بمراجعة الخطط المرورية الخاصة بها مع مدير أمن سوهاج والتى من أهم بنودها الإستمرار فى الحملات المروية على الطرق الزراعية والصحراوية للحد من الحوادث جراء السرعة العالية و عمل عدة أكمنة مرورية على الطرق لفحص رخص القيادة بالسائقين والمركبات و الاستعانة بأجهزة الرادار مع إعادة مناشدة مستخدمى الطرق الزراعية والصحراوية ضرورة الالتزام بالقواعد والإرشادات المرورية من أجل الحفاظ على أرواح المواطنين وعدم القيادة تحت تأثير المواد المخدرة حيث أن حملات التحليل متواجده ومستمرة حتى فى أيام العيد.

ومن جانبها نقلت مديرية أمن سوهاج تهنئة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية لكافة المواطنين بمحافظة سوهاج بمناسبة عيد الأضحى المبارك مؤكدين أنه طبقا للتوجيهات الصادرة فى هذا الشأن فأننا متواجدون فى كل مكان ونطمئن الجميع أن الوضع أمن وكافة المتنزهات والحدائق مؤمنه بشكل جيد ومازالت الجهود مستمرة لتوفير مناخ آمن يستمتع فيه المواطنين بأجواء عيد الأضحى المبارك أعاده الله على الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.