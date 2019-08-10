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بمناسبة الأضحى.."مراقبة جرائم الاتجار بالبشر" بالإمارات يهدى الضحايا هدايا

السبت، 10 أغسطس 2019 02:01 م
بمناسبة الأضحى.."مراقبة جرائم الاتجار بالبشر" بالإمارات يهدى الضحايا هدايا الشيخان محمد بن راشد ومحمد بن زايد
إيمان حنا

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قدم مركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر مجموعة من الهدايا المتنوعة بمثابة عيدية لضحايا الاتجار بالبشر، تزامناً مع حلول عيد الأضحى المبارك، وذلك فى مقر مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، وفقا للبيان الإماراتية.

 

ياتى ذلك فى إطار المبادرات النوعية بالتزامن مع الأعياد والمناسبات السنوية لإسعاد أفراد المجتمع، ويأتي تقديم العيدية إلى ضحايا الاتجار بالبشر ضمن المبادرة السنوية التي يتبناها مركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر برئاسة العقيد الدكتور سلطان عبد الحميد الجمال، والتي تحمل شعار "عيدنا عيدكم ".

 

وأكد الوكيل أول المخينى رئيس قسم العناية بضحايا الاتجار بالبشر أن مركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر اعتاد على تنفيذ مثل هذه المبادرات في كل عيد بهدف إدخال السرور والبهجة في نفوس ضحايا الاتجار بالبشر، وبعث روح التفاؤل والإيجابية فيهم، مشيراً إلى أنه ومن هذا المنطلق جاء تنفيذ مبادرة "عيدنا عيدكم" لرسم البسمة على وجوههم، وإدخال السرور إلى أنفسهم.قال المخيني إن الدعم والرعاية النفسية لضحايا الاتجار بالبشر من الأمور المهمة التي تساهم في إخراج الضحايا من حالة الانكسار والخوف وفقدان الأمل، بما يمكنهم من العودة والاندماج في مجتمعاتهم، لهذا فإن مسألة الزيارات المتكررة وتقديم الدعم المادي والعيني للضحايا يدخل في صميم عمل مركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر، وهو ما تحرص شرطة دبي عليه ضمن واجباتها الاجتماعية.


الامارات

الاضحى

الاتجار بالبشر

عيد الاضحى

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