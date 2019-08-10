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بدء انعقاد غرفة عمليات أوقاف الإسكندرية لمتابعة ساحات عيد الأضحى

السبت، 10 أغسطس 2019 05:08 م
بدء انعقاد غرفة عمليات أوقاف الإسكندرية لمتابعة ساحات عيد الأضحى بدء انعقاد غرفة عمليات أوقاف الإسكندرية لمتابعة ساحات عيد الأضحى
الإسكندرية أسماء على بدر

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بدأت غرفة عمليات مديرية الأوقاف بالإسكندرية فى انعقادها برئاسة الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية والدكتور عبدالرحمن نصار وكيل المديرية والشيخ حسن عبد البصير مدير الدعوة ، لمتابعة ساحات صلاة عيد الأضحى بالمحافظة وتستمر حتى انتهاء صلاة العيد.

 

يذكر أن اوقاف الإسكندرية استعدت ب584 ساحة وهو العدد الأكبر طوال السنوات الماضية لعدد الساحات حتى تكون الأوقاف لها اليد الأولى والأخيرة فى صلاة العيد ومنع اى شخص غير ازهرى من أمامه المصلين أو اقامه ساحات مخالفة.

 

وتم تخصيص لكل ساحة أمام وأمام احتياطى يتدخل فورا فور حدوث ايه حاله طوارئ تمنع الامام من الصلاة بمساحته المقررة له ، بالإضافة إلى لجان تفتيش فى كافة الإدارات للاطمئنان على الساحات وان جميعها تحت سيطرة الأوقاف وفى حالة وجود مخالفات سيتم التدخل فورا واتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 


الاسكندريه

اوقاف الاسكندريه

ساحات العيد بالاسكندريه

صلاه عيد الاضحى

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