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بالتزامن مع "الحج".."الصحة" السعودية تطلق حسابا جديدا بـ"تويتر" لبث الأخبار

السبت، 10 أغسطس 2019 10:40 ص
بالتزامن مع "الحج".."الصحة" السعودية تطلق حسابا جديدا بـ"تويتر" لبث الأخبار الكعبة المشرفة
إيمان حنا

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​أطلقت وزارة الصحة السعودية حسابا رسميا لمتحدثها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعى  "تويتر"، يأتى ذلك فى إطار حرصها على التواصل الدائم مع وسائل الإعلام خاصة أثناء هذه الايام المباركة " فترة الحج".

 

يتم من خلال الحساب الرسمي لمتحدث الوزارة الدكتور محمد بن خالد العبدالعالي(@spokesman_man)، بث البيانات الرسمية، وتقديم المعلومات الدقيقة والموثوقة بكل شفافية. وبذلك ينضم حساب المتحدث الرسمي لـ"الصحة" إلى المنصات الإعلامية الأخرى للوزارة، ومنها حساب الوزارة في تويتر وحساب 937 

 

طالبت المديرية العامة للدفاع المدنى بالسعودية حجاج بيت الله الحرام بالالتزام بتعليمات السلامة فى جميع مراحل الحج ومواقع تواجدهم بالمشاعر المقدسة.

 

وأكدت الدفاع المدنى السعودية ضرورة تجنب الزحام وعدم حمل الأمتعة والالتزام بالمواعيد المحددة لصعود الحافلات، واتباع اللوحات الإرشادية وتوجيهات رجال الأمن، خاصة عند استخدام القطار ورمى الجمرات راجية السلامة للجميع.


الكعبة

السعودية

الحج

حجاج مكة

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