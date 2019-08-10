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بالأسماء.. إصابة 10 أشخاص فى حادث تصادم على طريق بنى سويف - الفيوم

السبت، 10 أغسطس 2019 06:05 م
بالأسماء.. إصابة 10 أشخاص فى حادث تصادم على طريق بنى سويف - الفيوم إسعاف - أرشيفية
بنى سويف – فريق المحافظات

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أصيب 10 أشخاص اليوم السبت فى حادث تصادم سيارة ربع نقل بأخرى أجرة على الطريق الزراعى القديم بنى سويف الفيوم.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن بنى سويف إخطارا بوقوع حادث تصادم على طريق بنى سويف الفيوم، ووقوع مصابين. وعلى الفور دفع مرفق إسعاف بنى سويف بـ6 سيارات إسعاف.

واستقبل مستشفى بنى سويف النموذجى بإشراف الدكتور طارق إدريس مدير المستشفى كلا من عفاف بولس تادرس 40 سنة مصابة جروح بالرأس 10 سم واشتباه كسر بالزراعين، ورمضان حسن نصر 52 سنة مقيم باها اشتباه كسر بالسائق الأيمن، وعبير رزق حسب لله 31 سنة مقيمة باها جروح بالوجه 7 سم، ومحمد على جلال 21 سنة اشتباه كسر بالعمود الفقرة، ومحمد متولى عبد اللطيف 40 سنة مقيم باها اشتباه كسر بالفخد الأيسر، وجمعة حسان عزوز 27 سنة مقيم المعصرة اشتباه كسر بالسائق الأيمن، وياسمين أحمد جمال 16 سنة مقيمة باها كدمات وسحجات بالجسم، ومحمد إبراهيم حسن 8 سنوات مقيم باها كدمات وسحجات بالجسم، ومنى رزق حسب الله 35 سنة مقيم باها كدمات وسحجات بالجسم، وعلية رزق حسب الله 22 سنة مقيمة باها اشتباه كسر بالسائق الأيمن.


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