"الصحة" اليمنية توجه نداء عاجلا لأطراف النزاع بـ"عدن" لتمكين إسعاف المصابين

إيمان حنا

وجهت وزارة الصحة العامة والسكان في العاصمة المؤقتة عدن نداء عاجلا للأطراف المتنازعة طالبت فيه بتمكين الطواقم الطبية الإسعافية من الوصول إلى المناطق والأحياء لإسعاف المصابين وإخراج جثث القتلى منها، وضمان حمايتها وعدم تعريضها للخطر.



وناشدت في بيان لها ، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ، العمل على سرعة توفير المياه النقية والكهرباء وتحسين ظروف الإصحاح البيئي وضمان حماية المدنيين وعدم تعريضهم للخطر والسماح لمن يريد منهم النزوح إلى مناطق أكثر أمانا.



كما طالبت بتجنب القصف العشوائي للأحياء السكنية وعدم استخدامها كمتاريس للعمليات المسلحة.



وقالت إن عدم قدرة سيارات الإسعاف على الوصول إليها إما بالمنع والصد والتقييد أو عدم وجود طرق أمنة فاقم الأوضاع الصحية الإنسانية للسكان في هذه المناطق والأحياء.



وطالبت الوزارة بفتح المستشفيات والمؤسسات الصحية التي أغلقت وتأمين وصول الإمدادات الطبية إليها وتمكين الطواقم الطبية والصحية العاملة فيها من القيام بواجبهم في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين وخاصة الإسعافية منها وضمان حمايتها وعدم تعريضها للخطر.