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الرئيس الموريتانى يمنح حكومته كافة الصلاحيات لانجاح برنامجه الانتخابى

السبت، 10 أغسطس 2019 12:00 ص
الرئيس الموريتانى يمنح حكومته كافة الصلاحيات لانجاح برنامجه الانتخابى محمد ولد الغزوانى الرئيس الموريتانى
نواكشوط /أ ش أ/

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أكد الرئيس الموريتانى محمد ولد الغزوانى، أنه سيمنح حكومة الكفاءات ، التى كلفها بالعمل على تنفيذ برنامجه الانتخابى ، كافة الصلاحيات والإمكانيات المناسبة.

وذكر بيان رسمى صدر مساء الجمعة ، فى ختام اجتماع لمجلس الوزراء ترأسه الرئيس محمد ولد الشيخ الغزوانى ، أن الوزراء ينتظر منهم أن يبلوا بلاء حسنا فى تحقيق الأهداف المرجوة، وهو ما يقتضى منهم بوجه خاص أن يسهروا على إرساء إدارة فعالة وتسيير عصرى مرتكز على النتائج.

وجدد الرئيس الموريتانى ، خلال الإجتماع الأول للحكومة الموريتانية ، التزامه بتحقيق تعهداته التى نالت ثقة غالبية الموريتانيين خلال الانتخابات الرئاسية التى أجريت فى يونيو الماضي.

وأضاف البيان أن رئيس الجمهورية أصدر تعليمات إلى الحكومة بالعمل على وضع الاستراتيجيات وخطط العمل الملائمة لهذا الغرض.

وحث الحكومة على المبادرة باتخاذ التدابير اللازمة من أجل تحقيق تحسن سريع وملموس فى ظروف معيشة المواطنين، وخاصة فى القطاعات الحيوية الأكثر مساسا بالحياة اليومية للمواطنين ذوى الدخل المحدود.

 


الرئيس الموريتانى

موريتانيا

أخبار موريتانيا

برنامج انتخابي

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