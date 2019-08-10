الدواجن تنخفض لـ20 جنيها من المزرعة والبيض بـ35.5 جنيها

كتب أحمد حمادة

شهدت أسعار الدواجن والبيض اليوم 10-8-2019 انخفاضا خلال الايام الماضية وذلك خلال وقفة عيد الاضحى المبارك .

وقال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة ان اسعار الدواجن شهدت استقرار خلال الايام الماضية بعد ان انخفضت اسعارها خلال العشرة ايام الاخيرة ، مشيرا الى ان سعر الكيلو من المزرعة وصل الى 20 جنيها ويباع فى الاسواق بين 24 – 25 جنيها بحد اقصى وذلك بحسب المنطقة .

وأضاف السيد فى تصريح خاص لليوم السابع أن اسعار الدواجن البلدى نبدأ من 27 جنيها من المزرعة وتباع فى الاسواق بسعر 32- 33 جنيها للكيلو ،اما بالنسبة لاسعار البيض فسعر الكرتونة من المزرعة وصل الى 35.5 جنيها وتباع فى الاسواق من 42 – 43 جنيها حسب المنطقة .