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الدواجن تنخفض لـ20 جنيها من المزرعة والبيض بـ35.5 جنيها

السبت، 10 أغسطس 2019 05:14 م
الدواجن تنخفض لـ20 جنيها من المزرعة والبيض بـ35.5 جنيها صورة أرشيفية
كتب أحمد حمادة

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شهدت أسعار الدواجن والبيض اليوم 10-8-2019  انخفاضا خلال الايام الماضية وذلك خلال وقفة عيد الاضحى المبارك .

وقال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة ان اسعار الدواجن شهدت استقرار خلال الايام الماضية بعد ان انخفضت اسعارها خلال العشرة ايام الاخيرة ، مشيرا الى ان سعر الكيلو من المزرعة وصل الى 20 جنيها ويباع فى الاسواق بين 24 – 25  جنيها بحد اقصى وذلك بحسب المنطقة .

وأضاف السيد فى تصريح خاص لليوم السابع أن اسعار الدواجن البلدى نبدأ من 27 جنيها من المزرعة وتباع فى الاسواق بسعر 32- 33 جنيها للكيلو ،اما بالنسبة لاسعار البيض فسعر الكرتونة من المزرعة وصل الى 35.5 جنيها وتباع فى الاسواق من 42 – 43 جنيها حسب المنطقة .

 

 


اسعار البيض

اسعار الدواجن

اخبار اقتصاد

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