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الجيش الليبى يعلن قبوله هدنة إنسانية فى طرابلس لمدة 48 ساعة

السبت، 10 أغسطس 2019 04:21 م
الجيش الليبى يعلن قبوله هدنة إنسانية فى طرابلس لمدة 48 ساعة المسمارى
أحمد جمعة

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أعلن الجيش الليبي قبوله هدنة إنسانية في مدينة طرابلس لمدة 48 ساعة، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
 
وقال اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الليبي فى مؤتمر صحفى منذ قليل، إن القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية أوقفت كافة العمليات العسكرية في طرابلس، محذرا أي طرف من محاولة استغلال الهدنة لتحقيق أى مكسب ميداني، مؤكدا أن قوات الجيش الليبي سترد بالشكل المناسب.
 
يذكر أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ، دعت لهدنة إنسانية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وقد أعلن المجلس الرئاسي الليبى قبوله الهدنة.

طرابلس

الجيش فى طرابلس

معارك طرابلس

هدنة الأضحى

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