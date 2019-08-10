الجيش السودانى يُخلى مئات العالقين فى شمال كردفان جراء السيول

الخرطوم /أ ش أ/

أخلت القوات المسلحة السودانية مئات المواطنين علقوا على طريق رئيسى فى ولاية شمال كردفان (فى وسط السودان) جراء السيول التى ضرب أنحاء متفرقة فى البلاد.

وقالت القوات المسلحة السودانية - فى بيان - إن طائرة هليكوبتر وزوارق استخدمت فى إخلاء 534 مسافرا علقوا فى طريق "الصادرات" بولاية شمال كردفان، بسبب السيول والأمطار.

وأوضحت القوات المسلحة أن والى ولاية شمال كردفان المكلف اللواء الركن الطيب كركساوى أصدر قرارا بإعفاء المدير التنفيذى لمحلية "جبرة الشيخ" وإغلاق طريق "الصادرات" أمام حركة السير، عقب انتهاء فصل الخريف، حتى يتسنى الانتهاء من إصلاحه.

وكان والى شمال كردفان تفقد طريق الصادرات يرافقه عدد من القيادات الأمنية فى الولاية، وأشرف على عملية إخلاء العالقين بالطريق، وقرر إعفاء المدير التنفيذى لمحلية "جبرة الشيخ" بسبب عدم تواجده فى المحلية التى تعانى من أزمات نتجت عن إغلاق الطريق ومشكلات خلفتها السيول والأمطار بقرى المنطقة.