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التحقيق مع متهم بعد سرقته سلاح ميرى من خفير نظامى بالغربية

السبت، 10 أغسطس 2019 08:42 م
التحقيق مع متهم بعد سرقته سلاح ميرى من خفير نظامى بالغربية طبنجة - أرشيفية
الغربية – مصطفى عادل

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تجرى نيابة مركز السنطة بمحافظة الغربية، تحقيقا مع متهم بعد قيامه بسرقة طبنجة ميري من خفير نظامى معين خدمة على سنترال السنطة.

كان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية قد تلقى  إخطار من  العميد احمد برج مأمور مركز شرطة السنطة بتحرير خفير نظامى معين  خدمة على سنترال السنطة، محضرا ، بقيام شخص بسرقة سلاحه الميري وفر هاربا.

وعلى الفور انتقل ضباط المباحث لمكان البلاغ، وتم تحديد المتهم ويدعى"ا.ا"59سنة، وتم ضبطه والسلاح المسروق، واعترف بارتكابه للواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

 

 
 

 

 


مدير امن الغربية

السنطة

سلاح ميرى

مباحث السنطه

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