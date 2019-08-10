التحفظ على 2 مليون علبة دواء مدعم قبل تهريبه عبر ميناء الإسكندرية

الإسكندرية - أسماء على بدر

قررت نيابة ميناء الإسكندرية، التحفظ علي 2 مليون عبوة أدوية بشرية مدعمة محظور تصديرها قبل محاولة تهريبها الي الخارج داخل حاوية تجهيزات مطابخ، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وضبط وإحضار صاحب الرسالة لأخذ اقواله.

تلقي اللواء اشرف الجندي، مدير أمن الإسكندرية، اخطارا من ضباط مباحث ميناء الإسكندرية، يفيد بورود معلومات سرية اكدتها التحريات، بقيام إحدى شركات الإستيراد والتصدير، كائنة بدائرة قسم شرطة العطارين، بمحاولة تصدير رسالة إلى إحدى الدول العربية مشمولها "تجهيزات مطابخ" داخل إحدى الحاويات، وإخفاء كميات كبيرة من الأدوية البشرية المدعمة محلياً بقصد تصديرها خارج البلاد بطرق غير مشروعة دون الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المعنية، وتحقيق أرباح مالية غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة من إدارة البحث الجنائى والجمارك أسفرت جهودها عن ضبط 2,000,000 اثنين مليون عبوة أدوية بشرية مدعمة والمنتجة محلياً، وأصناف غير مدرجة بالمستندات ومحظور تصديرها بدون الحصول على الموافقات اللازمة من وزارة الصحة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.