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التحالف العربى يدعو إلى وقف فورى لإطلاق النار فى عدن اليمنية

السبت، 10 أغسطس 2019 10:15 م
التحالف العربى يدعو إلى وقف فورى لإطلاق النار فى عدن اليمنية تركى المالكى المتحدث الرسمى باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية فى اليمن"
كتب وكالات

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قال العقيد الركن تركى المالكى المتحدث الرسمى باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية فى اليمن"، بأن القيادة المشتركة للتحالف تُطالب بوقف فورى لإطلاق النار فى العاصمة اليمنية المؤقتة ( عدن )اعتباراً من الساعة الواحدة ( 01:00) بعد منتصف هذه الليلة يوم 10 / 10 / 1440 هـ، وتؤكد أنها ستستخدم القوة العسكرية ضد كل من يخالف ذلك.

وتدعو كافة المكونات والتشكيلات العسكرية من الانتقالى وقوات الحزام الأمنى إلى العودة الفورية لمواقعها والانسحاب من المواقع التى استولت عليها خلال الأيام الماضية، وعدم المساس بالممتلكات العامة والخاصة.

وأوضح العقيد المالكى أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تابعت التدهور السريع للأحداث بعد فترة الهدوء التى تلت إعلانها السابق بتاريخ ( 06 ذو الحجة 1440 هـ )، وأنها ترفض بشكل قاطع هذه التطورات الخطيرة ولن تتوانى عن مواجهة كل من يخالف هذا الإعلان ويسعى لاستمرار القتال والفتنة والإضرار بالأمن والاستقرار أو التعدى على مؤسسات الدولة فى العاصمة اليمنية المؤقتة ( عدن )، داعياً فى الوقت نفسه كافة الأطراف والمكونات التى نشب بينها القتال لتحكيم العقل وتغليب المصلحة الوطنية وعدم إعطاء الفرصة للمتربصين من ميليشيا الحوثى الإرهابية والتنظيمات الارهابية الأخرى كتنظيمى القاعدة وداعش الذين أوقدوا نار الفتنة وزرعوا الفرقى بين أبناء الشعب اليمنى الواحد.

كما تعبر قيادة القوات المشتركة للتحالف عن شكرها للقيادات الوطنية اليمنية التى استجابت لنداء التحالف ومناشدات الشعب اليمنى وغلبت المصلحة العليا للشعب اليمني.

 


التحالف العربى

اليمن

أخبار اليمن

وقف إطلاق النار

عدن اليمنية

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