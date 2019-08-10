البرهان: سنراجع أى اتفاقيات دولية تستغل موارد السودان

الخرطوم /أ ش أ/

قال رئيس المجلس العسكرى الانتقالى فى السودان عبد الفتاح البرهان، إن السودان سيراجع الاتفاقيات التى وقعها النظام السابق مع دول العالم، مضيفا "متى وجدنا أى استغلال لموارد الدولة أو اتفاقيات غير منصفة للشعب السودانى ستتم مراجعتها".

ونقلت الصفحة الرسمية للقوات المسلحة السودانية عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" عن البرهان قوله "إنه تمت هيكلة جهاز المخابرات"، لافتا إلى أن جهاز الأمن تمت هيكلته بنسبة 90 %.

وشدد على أن قوات الدعم السريع جزء من القوات المسلحة وقانونها مجاز فى البرلمان السابق، فهى تتبع القوات المسلحة وتعمل تحت أمرة القائد العام للقوات المسلحة وليست غريبة حتى يتم دمجها.

وأوضح البرهان قائلا "معظم الكيانات لا تدرك العلاقة بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة، وفى الأيام المقبلة سيظهر أنها ليست بمعزل عن القوات المسلحة".. مشيرا إلى أنه جرى تفكيك التنظيمات الموازية للوزارات التى أسسها النظام السابق، والعمل مستمر لتفكيك هياكل فى المؤسسات الأمنية والحكومية أيضا.