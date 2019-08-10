الأمم المتحدة تدين مقتل موظفين أمميين اثنين بانفجار بنغازى الليبية

نيويورك /أ ش أ/

أدان أنطونيو جوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة، مقتل موظفين أمميين اثنين بانفجار سيارة مفخخة فى بنغازى الليبية.

وقالت مصادر طبية إن سيارة ملغومة انفجرت بمنطقة الهوارى فى مدينة بنغازى بشرق ليبيا السبت، ما أسفر عن مقتل اثنين من موظفى الأمم المتحدة.

ونقلت قناة الحرة الأمريكية الليلة عن جوتيريس قوله : "يجب على جميع الأطراف الليبية الالتزام بالهدنة المعلنة خلال عيد الأضحى والعودة للمفاوضات".

وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا قد دعت الأطراف المتحاربين جنوب العاصمة طرابلس إلى قبول هدنة إنسانية فى عيد الأضحى.