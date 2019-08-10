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الأمم المتحدة الأطراف المتنازعة فى عدن للحوار

السبت، 10 أغسطس 2019 12:15 م
الأمم المتحدة الأطراف المتنازعة فى عدن للحوار أحداث عدن
إيمان حنا

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أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرس عن "قلقه العميق" بسبب الاشتباكات العنيفة في مدينة عدن العاصمة اليمنية المؤقتة، فيما حذرت منظمة غير حكومية من أزمة نقص في المياه قد يعاني منها المدنيين المحاصرين في المدينة.

 

وحث جوتيرس الأطراف المتنازعة على وقف الأعمال العدائية وضمان الامتثال للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وكذلك أعلن المجلس النرويجي للاجئين، وهو منظمة غير حكومية، أن هناك مخاوف على سلامة موظفيه والمدنيين المحاصرين في منازلهم، وحذر من اندلاع ازمة بسبب نقص المياه.

 

ونقل بيان المجلس النرويجي للاجئين عن أحد موظفيه اليمنيين، قوله: "كان هناك قصف عنيف ومستمر. ما زلنا نسمع اشتباكات في جواري. توقف إمدادات المياه لعدة أيام. يوجد لدى الناس خزانات مياه صغيرة بها كمية كافية من الماء تدوم لمدة يوم أو يومين كحد أقصى. لا يوجد ما يكفي من المياه وهذا هو أحد الشواغل الرئيسية. لا توجد وسيلة للخروج من المدينة. الطرق مغلقة وليست آمنة. الناس خائفون ".

 

 

 


اليمن

عدن

احداث عدن

الحكومة اليمنية

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