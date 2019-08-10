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إحالة 15 طبيبا وصيدليا وموظفا للتحقيق لتركهم العمل فى مدينة الطود بالأقصر

السبت، 10 أغسطس 2019 10:35 ص
إحالة 15 طبيبا وصيدليا وموظفا للتحقيق لتركهم العمل فى مدينة الطود بالأقصر المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر
الأقصر - أحمد مرعى

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قال العميد محمد عياد رئيس مدينة الطود بمحافظة الأقصر، إنه تمت مواصلة المتابعات اليومية المستمرة والتفتيش علي المصالح خلال الـ48 ساعة الماضية، وذلك بتوجيهات من المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بالتفتيش على المنشآت والهيئات الحكومية بتكليف رؤساء القري بمتابعة سير وانتظام العمل بالمنشآت الحكومية.

وأضاف رئيس مدينة الطود – في بيان صحفي- أنه فى قرية المريس تم المرور بمعرفة هشام على أبايزيد رئيس القرية، وتبين غياب 9 موظفين عن العمل بدون سند قانونى، وتم عمل تقرير لإحالتهم الي التحقيق، وفي قرية العديسات قبلي قام خالد محمد عطيتو رئيس القرية، بمتابعة سير وانتظام العمل بالوحدة الصحية بالندافين بحاجر العديسات قبلي، وتبين غياب طبيب صيدلى واثنين طبيب بشري وطبيبة تنظيم أسرة ومراقبين صحيين، وتم عمل تقرير للعرض على رئيس المركز لإحالتهم إلى التحقيق.


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