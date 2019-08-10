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أُسر شهداء الواجب السعوديين يؤدون الحج فى ضيافة وزارة الدفاع بالمملكة

السبت، 10 أغسطس 2019 12:17 م
أُسر شهداء الواجب السعوديين يؤدون الحج فى ضيافة وزارة الدفاع بالمملكة مناسك الحج
كتب محمد تهامى زكى

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تستضيف وزارةُ الدفاع السعودية، ممثلةً بالإدارة العامة لشؤون المتقاعدين -إدارة شؤون الشهداء والمحاربين القدامى ورعاية أسرهم، أكثر من 800 حاج من أُسر ذوى شهداء الواجب فى عمليات حرب تحرير الكويت ودرع الجنوب وعاصفة الحزم وإعادة الأمل والمصابين بعجز كلى ومرافقيهم لأداء فريضة الحج .

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أوضح العقيد البحرى عبد الله بن عبد الرحمن الناصر، مدير إدارة شؤون الشهداء والمحاربين القدامى ورعاية أسرهم، أن الوزارةُ سخَّرت لذوى الشهداء والمصابين كافةَ التسهيلات والإمكانيات من أجل راحتهم، وذلك تنفيذاً للتوجيهات الكريمة من الأمير محمد بن سلمان، ولى العهد السعودى، والأمير خالد بن سلمان، نائب وزير الدفاع.

وأضاف العقيد الناصر، أنّ الإدارة العامة لشؤون المتقاعدين اعتمدت عدداً من الإجراءات التى من شأنها تأدية الحجاج لمناسكهم بكل يسر وسهوله، كتأمين حملة حج مجهزه بكل الإمكانات اللازمة لينعم الحجاج بالراحة والطمأنينة كذلك تم توفير وجبات غذائية على مدار الساعة، وأيضاً هناك باصات حديثة ومكيفة لنقل الحجاج إلى المشاعر .

وأضاف أن هذه البادرة الكريمة، تأتى فى إطار حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، لأسر شهداء الواجب الذين قدموا أرواحهم فداءً للدين والمليك والوطن .

 


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