أوقاف الشرقية تعلن تجهيز 646 ساحة لصلاة العيد

الشرقية - إيمان مهنى

انتهت محافظة الشرقية، من تجهيز 464 ساحة مخصصة لأداء صلاة عيد الأضحى واستقبال المصلين بنطاق المحافظة، أبرزها استاد الزقازيق وساحة مركز شباب ناصر.

صرح بذلك زكريا الخطيب وكيل وزارة الاوقاف، مؤكدا أنه تم تخصص إمامين لكل ساحة أحدهما أساسي والآخر احتياطي.

في السياق ذاته، أعلن المحافظ الدكتور ممدوح غراب، عن رفع درجة الاستعداد القصوي ، والغاء إجازات لرؤساء المدن والوحدات المحلية، والقطاعات الخدمية من الصحة والطب البيطري والكهرباء ومياه الشرب، كما شكل غرفة عمليات رئيسية بالمحافظة وغرف فرعية بكافة المراكز والمدن والأحياء ومديريات الخدمات يترأسها أحد المسئولين بذات الجهة ممن لديه القدرة على التصرف في مواجهة المشكلات والأحداث الطارئة واتخاذ ما يلزم بشأنها وإبلاغ غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة.