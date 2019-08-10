سوبر كورة
Ads
السبت، 10 أغسطس 2019 02:50 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

أوقاف الإسماعيلية" تحقق الألف صك الأولى من صكوك الأضاحى

السبت، 10 أغسطس 2019 02:48 م
أوقاف الإسماعيلية" تحقق الألف صك الأولى من صكوك الأضاحى وزارة الأوقاف
الإسماعيلية - السيد فلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حققت مديرية أوقاف الإسماعيلية برئاسة الشيخ مجدى بدران وكيل الوزارة، إجمالي حصيلة مبيعات الصكوك لهذا العام ٢٠١٩م ،١٤٤٠ هجريًا الألف صك بإجمالي"1,800,000".

وقال وكيل الوزارة،  إن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف قرر صرف مكافأة قدرها 30 ألف جنيه للقائمين على المشروع بمديرية أوقاف الإسماعيلية تصرف من الموارد الذاتية للوزارة، وذلك بعد أن حققت مديرية أوقاف الإسماعيلية  الألف صك الأولى.

وأوضح، "بدران"، أن المكافآت الخاصة بالعاملين بكلف صكوك الأضاحي لا علاقة لها على الإطلاق بأموال مشروع الصكوك، التي تذهب كاملة إلى المستحقين الحقيقيين بعد تحويلها إلى أضاحي.

ووجه الشيخ مجدى بدران وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، الشكر للقائمين على مشروع صكوك الاضاحى بأوقاف الإسماعيلية، متمنيًا للجميع التوفيق والنجاح.

 

 


اوقاف الاسماعيليه

صكوك الأضاحي

عيد اللضحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
وزير الصحة السعودى:الوضع الصحى لضيوف الرحمن مطمئن ولم تسجل أى حالة وبائية

وزير الصحة السعودى:الوضع الصحى لضيوف الرحمن مطمئن ولم تسجل أى حالة وبائية

اتحاد الكرة يعلن رسمياً زيادة أندية الممتاز "ب" الجديد لـ48 فريقاً

اتحاد الكرة يعلن رسمياً زيادة أندية الممتاز "ب" الجديد لـ48 فريقاً

تأكيدا لليوم السابع.. اتحاد الكرة يعلن تعيين سمير عثمان رئيسا للجنة الحكام

تأكيدا لليوم السابع.. اتحاد الكرة يعلن تعيين سمير عثمان رئيسا للجنة الحكام

انتظام عمل المخابز لإنتاج الخبز المدعم للمواطنين خلال أيام عيد الأضحى

انتظام عمل المخابز لإنتاج الخبز المدعم للمواطنين خلال أيام عيد الأضحى

رئيس بعثة حج التضامن : 12 ألف من حجاجنا يؤدون المناسك بعرفات

رئيس بعثة حج التضامن : 12 ألف من حجاجنا يؤدون المناسك بعرفات

ديلي ميل: الإصابة تبعد أليسون عن مباريات ليفربول لمدة 6 أسابيع

ديلي ميل: الإصابة تبعد أليسون عن مباريات ليفربول لمدة 6 أسابيع

اتحاد الكرة: سمير عثمان يتولى رئاسة لجنة الحكام فى الموسم الجديد

اتحاد الكرة: سمير عثمان يتولى رئاسة لجنة الحكام فى الموسم الجديد

خطيب مسجد نمرة بعرفات للحجاج: تحلوا بقيم الرحمة والصبر

خطيب مسجد نمرة بعرفات للحجاج: تحلوا بقيم الرحمة والصبر

شاهد فى دقيقة.. على معلول "نسر قرطاج" يخطف قلوب الأهلاوية

شاهد فى دقيقة.. على معلول "نسر قرطاج" يخطف قلوب الأهلاوية

تريزيجيه يبدأ رحلة البحث عن المجد فى الدورى الإنجليزى.. "فرعون" أستون فيلا يسعى لتكرار نجاحات محمد صلاح.. المساهمة فى تحقيق طموحات جماهير "الفيلانز"..وإثبات الذات بين عمالقة البريميرليج أبرز تحديات النجم المصرى

تريزيجيه يبدأ رحلة البحث عن المجد فى الدورى الإنجليزى.. "فرعون" أستون فيلا يسعى لتكرار نجاحات محمد صلاح.. المساهمة فى تحقيق طموحات جماهير "الفيلانز"..وإثبات الذات بين عمالقة البريميرليج أبرز تحديات النجم المصرى

بداية مثالية.. الصحافة العالمية تحتفل بتألق محمد صلاح مع ليفربول

بداية مثالية.. الصحافة العالمية تحتفل بتألق محمد صلاح مع ليفربول

طقس أول أيام العيد حار على الوجه البحرى ..والعظمى بالقاهرة 38 درجة

طقس أول أيام العيد حار على الوجه البحرى ..والعظمى بالقاهرة 38 درجة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة