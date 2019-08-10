أوقاف الإسماعيلية" تحقق الألف صك الأولى من صكوك الأضاحى

الإسماعيلية - السيد فلاح

حققت مديرية أوقاف الإسماعيلية برئاسة الشيخ مجدى بدران وكيل الوزارة، إجمالي حصيلة مبيعات الصكوك لهذا العام ٢٠١٩م ،١٤٤٠ هجريًا الألف صك بإجمالي"1,800,000".

وقال وكيل الوزارة، إن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف قرر صرف مكافأة قدرها 30 ألف جنيه للقائمين على المشروع بمديرية أوقاف الإسماعيلية تصرف من الموارد الذاتية للوزارة، وذلك بعد أن حققت مديرية أوقاف الإسماعيلية الألف صك الأولى.

وأوضح، "بدران"، أن المكافآت الخاصة بالعاملين بكلف صكوك الأضاحي لا علاقة لها على الإطلاق بأموال مشروع الصكوك، التي تذهب كاملة إلى المستحقين الحقيقيين بعد تحويلها إلى أضاحي.

ووجه الشيخ مجدى بدران وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، الشكر للقائمين على مشروع صكوك الاضاحى بأوقاف الإسماعيلية، متمنيًا للجميع التوفيق والنجاح.