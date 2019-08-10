أوقاف الإسكندرية: 10 ملايين جنيه حصيلة صكوك الأضحي

الإسكندرية أسماء على بدر

قال الشيخ حسن عبد البصير مدير الدعوة بمديرية الأوقاف بالإسكندرية، أن حصيلة صكوك الأضحية حتى الآن تخطت الـ10 ملايين جنيه.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن الإقبال على شراء الصكوك غير مسبوق بمحافظة الإسكندرية من كافة المواطنين لثقتهم فى وزارة الأوقاف المصرية.

وأشار إلى أن حصيلة الصكوك يتم شراء بها لحوم وتوزيعها على المناطق الأكثر احتياجا تحت إشراف وزارة الأوقاف وعلماءها.

يذكر أن محافظة الإسكندرية شغلت المركز الثانى فى جمع الصكوك على مستوى المحافظات بعد محافظة القاهرة.