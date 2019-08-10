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أهالى المطاوعة بالشرقية يشكون انقطاع مياه الشرب

السبت، 10 أغسطس 2019 11:24 ص
أهالى المطاوعة بالشرقية يشكون انقطاع مياه الشرب جراكن مياه
الشرقية - إيمان مهنى

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أعرب أهالي قرية المطاوعة التابعة لمركز ههيا بمحافظة الشرقية، عن اسيتائهم بسبب انقطاع مياه الشرب المستمر.

وقال محمد رجب لـ " اليوم السابع "، إن مياه الشرب مقطوعة عن القرية تمام منذ عدة شهور، ولا تأتي سوي ساعة واحدة في اليوم وفي ساعات متأخرة من الليل.

وأضاف علي محمد صبري، إننا نستخدم الطلبمات الحبشية لتوفير مياه للشرب رغم أنها مصدر غير صحي، بالإضافة إلى شراء مياه شرب من بائعين يمرون بالقرية، ما يزيد الأعباء المادية علينا، فضلا عن تعرض حياتنا للخطر بسبب استخدام الجراكن البلاسيتك في تخزين المياه، وناشد الأهالي المسئولين، بسرعة توفير المياه للقرية و حل مشكلتهم.

من جانبه، أفاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بأنه سيكلف شركة مياه الشرب بسرعة بحث أسباب  ضعف تيار مياه في القرية و العمل علي حلها لتوفير مياه للأهالي.

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الشرقية

اخبار الشرقية

قرية المطاوعة

مياه الشرب

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