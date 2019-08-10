أم تلد 3 توائم ذكور بعد انقطاعها عن الإنجاب 10 سنوات بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

شهد مستشفى ديرب نجم المركزى حالة ولادة نادرة، لسيدة انقطعت عن الحمل منذ أكثر من 10 سنوات بعد ولادة طفلتها الأولى، حيث وضعت ثلاثة توائم ذكور، وذلك تحت إشراف الدكتور هشام مسعود وكيل الوزارة.

وقال الدكتور أحمد سعد، مدير المستشفى، لـ"اليوم السابع"، إنه فور استقبال الحالة ونظرا لخطورة العملية، تم تشكيل فريق من الجراحة والنساء والتوليد والحضانات، ضم الدكتور مدحت عبد الهادى والدكتورة راندا محمد والدكتورة رحاب محمود وطبيبة التخدير الدكتورة شيماء إبراهيم وتمت إجراء عملية ولادة قيصرية للأم، مشيرا إلى أن حمل السيدة فى ثلاثة توائم جاء بعد عملية حقن مجهرى.

وأكد مدير المستشفى أن العملية استغرقت أكثر من ساعتين، وأن الأم حالتها جيدة بعد العملية، والتوائم الثلاثة تم وضعهم بالحضانات التى كانت مجهزة أثناء العملية، حيث وضع اثنين فى حضانات عادية والثالث فى حضانة مجهزة بجهاز تنفس صناعى، وكلف طبيب الحضانات الدكتور رضا الأش الدكتور وائل سالم وكيل المستشفى، بالإشراف على رعاية الأطفال، لحين تحسن حالتهم.