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أمير مكة: نجاح موسم الحج أبلغ رد للحاقدين على المملكة

السبت، 10 أغسطس 2019 01:18 ص
أمير مكة: نجاح موسم الحج أبلغ رد للحاقدين على المملكة امير مكة
أ ش أ

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أكد أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل رئيس لجنة الحج المركزية بالمملكة السعودية أن سبب اختفاء كثير من الظواهر السلبية في موسم الحج يرجع إلى سلامة الطريقة والأسلوب الذي تتبعه حكومة المملكة العربية السعودية في تطوير خدمات الحج والعمرة إلى جانب الاستفادة من الأخطاء السابقة ومحاولة تلافيها في العام الذي يليه.
 
ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الفيصل قوله "أن نجاح موسم الحج هذا العام هو أبلغ رد علي من وصفهم "بالحاقدين" على المملكة العربية السعودية والتقليل من شأن الجهود المبذولة في خدمة حجاج بيت الله.
 
وأشار الي أن الحرص العمل الجاد والنجاح هو قيام لجنة الحج المركزية بعقد اجتماع بعد الحج العام الماضي بأسبوع واحد لدراسة الملاحظات التي حدثت في موسم الحج وتحاول أن تجعل من هذه الملاحظات مجال للدراسة والبحث وتطوير آلية الخدمة للعام الذي يليه.

مكة المكرمة

المملكة السعودية

موسم الحج

العمرة

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