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أمن الشرقية: الإبقاء على قوات أمنية بأنشاص الرمل بعد مقتل شاب

السبت، 10 أغسطس 2019 01:35 م
أمن الشرقية: الإبقاء على قوات أمنية بأنشاص الرمل بعد مقتل شاب قوات امن -ارشيفية
الشرقية - فتحية الديب

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أفاد مصدر أمنى بمديرية أمن الشرقية، اليوم، أنه تم الإبقاء على قوات أمنية "ملاحظة حالة" بقرية أنشاص الرمل، بعد ما شهدته القرية أمس من مشاجرة أسفرت عن مقتل شاب فى العقد الثالث من العمر، وقام عدد من أقاربه بإشعال النيران بمنزل المتهمين، وألقت الأجهزة الأمنية القبض على 14 من الطرفين.

 

تلقى العميد عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية بالشرقية، إخطارا من الرائد إسلام عواد، رئيس مباحث بلبيس، يفيد بلاغا من الأهالى بقرية أنشاص الرمل، بنشوب مشاجرة أسفرت عن مقتل شاب يدعى "تامر ح" فى العقد الثالث من العمر، ويعمل صنايعي، وانتقل العميد عصام هلال، مأمور مركز شرطة بلبيس، والمقدم مصطفى رشاد، نائب المأمور، ومباحث المركز برئاسة العقيد جاسر زايد، رئيس فرع البحث الجنائى لفرع الجنوب، إلى القرية.

 

وأفاد شاهد عيان بالقرية، عن حدوث خلاف بين "تامر ح" وأبناء عائلة " أبو العيش" منذ 10 أيام، وتم تسوية الأمور من خلال جلسة عرفية، وأثناء سير "تامر" بالشارع تجددت المشاجرة وقام أبناء عائلة" أبو العيش" بالتشاجر معه بالأسلحة البيضاء وتوفى متأثرا بإصابته، وقام عدد من أقارب المجنى عليه بإشعال النيران بمنزل المتهمين، وتمكنت قوات الحماية المدنية بالشرقية، برئاسة العقيد محمد العادلي، من السيطرة على الحريق، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط 6 من المشتركين فى واقعة القتل،كما تم ضبط 8 من أقارب المجنى عليه لقيامهم بإرتكاب واقعة إشعال النيران فى منزل المتهمين، وتم إحالتهم للنيابة العامة.


الشرقية

مركز شرطة بلبيس

انشاص الرمل

اخبار الجريمة

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